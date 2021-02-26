В четверг, 25 февраля, вблизи французского Страсбурга камера фиксации скорости зафиксировала 88-летнего нарушителя. Мужчина ехал со скоростью 191 километр в час.

Об этом сообщает жандармерия Бас-Рейна на своей странице в Facebook.

Отмечается, что полицейские остановили водителя, чтобы составить протокол о нарушении скоростного режима. Однако мужчина оправдывался, что вынужденно пошел на такой шаг, поскольку опаздывал на прививку от коронавируса.

В полиции добавили, что на этом участке автодороги максимально разрешено двигаться со скоростью 110 км/ч. Водительское удостоверение изъяли и припарковали его транспортное средство.

Полицейские отметили, что всем водителям необходимо уважать правило о максимальной скорости, даже у них есть более 60-летний опыт пребывания за рулем.