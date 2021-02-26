Об этом сообщает жандармерия Бас-Рейна на своей странице в Facebook.
Отмечается, что полицейские остановили водителя, чтобы составить протокол о нарушении скоростного режима. Однако мужчина оправдывался, что вынужденно пошел на такой шаг, поскольку опаздывал на прививку от коронавируса.
В полиции добавили, что на этом участке автодороги максимально разрешено двигаться со скоростью 110 км/ч. Водительское удостоверение изъяли и припарковали его транспортное средство.
Полицейские отметили, что всем водителям необходимо уважать правило о максимальной скорости, даже у них есть более 60-летний опыт пребывания за рулем.
- Ранее 70-летний житель Великобритании Фрэнк Ротвелл на лодке переплыл через Атлантический океан. Ротвелл преодолел 3000 миль, чтобы собрать средства на исследования деменции.