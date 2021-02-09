9 февраля в мире отмечаются День рождения стриптиза, Международный день стоматолога День рождения волейбола, Международный день пиццы, Международный день безопасного Интернета.

Об этом рассказывают #Буквы.

В США – День бублика, День чтения в ванной, День формирование здоровых привычек, День внеземной культуры, в Индии – День шоколада, в Канаде – День продовольственной свободы, в Катаре – День спорта.

Этот день в истории:

1667 – в селе Андрусове под Смоленском заключено перемирие между Речью Посполитой и Московским царством, по которому Украина была поделена пополам (граница прошла по Днепру).

1722 – в Петербурге издан царский указ о высылке 10 тыс. казаков на строительство Ладожского канала и 10 тыс. казаков на строительство Донского канала.

1849 – на территории Папского государства революционеры провозгласили Итальянскую Республику.

1863 – американец Елансон Крейг запатентовал огнетушитель.

1893 – состоялся первый в мире сеанс стриптиза (Париж, “Мулен Руж”). Арест стриптизерши полицией вызвал беспорядки в городе.

1897 – в Российской империи начался первая всеобщая перепись населения (126 400 000 человек, из них 22,6 млн украинцев).

1900 – Дуайт Ф. Дэвис основал теннисный турнир на Кубок Дэвиса.

1909 – в США приняли первый закон о запрете наркотиков.

1918 – войска Красной армии под командованием М. Муравьева после пятидневного артиллерийского бомбардировки захватили столицу Украинской Народной Республики Киев. Жертвами красного террора в Киеве стали несколько тысяч человек.

1918 – подписан Брестский мирный договор, согласно которому Германская империя, Австро-Венгерская империя, Османская империя и Болгарское царство признали УНР самостоятельным государством.

1923 – восстание атаманов Холодного Яра в Лукьяновской тюрьме в Киеве.

1929 – в Москве начался первый неделя украинской литературы.

1942 – в Киеве немцы арестовали Елена Телига и других представителей украинской интеллигенции, преимущественно членов ОУН (М).

1943 – Уинстон Черчилль сообщил Иосифа Сталина о подготовке открытия второго фронта в Европе в августе-сентябре 1943

1964 – The Beatles впервые появились в прямом эфире американского телевидения ( “Шоу Эда Салливана”); шоу смотрели почти 74 млн телезрителей.

1972 – состоялось первое выступление новой группы Пола Маккартни, Wings.

2015 – в Логвинова российские военные расстреляли пленных из 30 бригады А. Бердес, В. Демчука, П. Плацинського.

2018 – вблизи сирийского города Хишам силами коалиции во главе с США разгромлен колонну российских наемников. Много убитых и раненых.

День Иоанна Златоуста

9 февраля православные чтят память Иоанна Златоуста – архиепископа Константинопольского. Он является одним из самых уважаемых в православии за свои добрые дела.

Архиепископа считают заместителем людей, которые в отчаянии.

Приметы 9 февраля:

Ослепительно-белый месяц – к холодам, красный – к ветру.

Облака против ветра плывут – к снегу.

Стекло запотело – к теплу.

День ангела отмечают: Иван, Иосиф, Дмитрий, Петр, Тит.