Сьогодні, 9 травня, у світі відзначають Другий день пам'яті та примирення (2004, ГА ООН), День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Всесвітній день справедливої торгівлі, Всесвітній день мігруючих птахів та День Європи.

Про це розповідають #Букви.

А в Україні сьогодні святкують День матері – зазвичай у другу неділю травня. В інших країнах світу – 13 травня.

Цей день в історії:

1913 — перший політ гідроплана С-10 “Гідро” Ігоря Сікорського.

1913 — на екрани Франції вийшов фільм “Фантомас” — перша в довгому ряду екранізація.

1919 — Симон Петлюра обраний головою Директорії УНР.

1920 — проведено польсько-український парад на Хрещатику з нагоди звільнення Києва від більшовиків.

1922 — узятий під домашній арешт патріарх Московський і всієї Русі Тихон.

1927 — парламент Австралії переїхав до нової столиці — Канберри.

1945 — офіційна перемога СРСР і союзників над нацистською Німеччиною.

1950 — створено Європейське об’єднання вугілля і сталі, — перше європейське співтовариство, що стало передвісником Євросоюзу.

1955 — Федеративна Республіка Німеччина ввійшла до складу НАТО.

1962 — перший політ в США гелікоптера-крана S-64 Ігоря Сікорського.

2012 — під час демонструвального польоту в Індонезії розбився літак російського виробництва “Sukhoi Superjet 100”.

2018 — гребля Патель у Кенії на території Великої рифтової долини була прорвана через проливні дощі. Загинули щонайменше 48 людей.

Яке сьогодні церковне свято:

В цей день християни згадують святого Василія Амасійського.

Прикмети погоди:

Зозуля співає – на гарну погоду.

Вранці заморозки – можливо вони знову прийдуть за тиждень.

Вранці погода вітряна – скоро буде тепло і ясно.

Пора садити картоплю, якщо листя на березі розпустилося повністю.

День ангела святкують: Василь, Іван, Микола, Петро, Степан.