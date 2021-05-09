Про це розповідають #Букви.
А в Україні сьогодні святкують День матері – зазвичай у другу неділю травня. В інших країнах світу – 13 травня.
Цей день в історії:
1913 — перший політ гідроплана С-10 “Гідро” Ігоря Сікорського.
1913 — на екрани Франції вийшов фільм “Фантомас” — перша в довгому ряду екранізація.
1919 — Симон Петлюра обраний головою Директорії УНР.
1920 — проведено польсько-український парад на Хрещатику з нагоди звільнення Києва від більшовиків.
1922 — узятий під домашній арешт патріарх Московський і всієї Русі Тихон.
1927 — парламент Австралії переїхав до нової столиці — Канберри.
1945 — офіційна перемога СРСР і союзників над нацистською Німеччиною.
1950 — створено Європейське об’єднання вугілля і сталі, — перше європейське співтовариство, що стало передвісником Євросоюзу.
1955 — Федеративна Республіка Німеччина ввійшла до складу НАТО.
1962 — перший політ в США гелікоптера-крана S-64 Ігоря Сікорського.
2012 — під час демонструвального польоту в Індонезії розбився літак російського виробництва “Sukhoi Superjet 100”.
2018 — гребля Патель у Кенії на території Великої рифтової долини була прорвана через проливні дощі. Загинули щонайменше 48 людей.
Яке сьогодні церковне свято:
В цей день християни згадують святого Василія Амасійського.
Прикмети погоди:
Зозуля співає – на гарну погоду.
Вранці заморозки – можливо вони знову прийдуть за тиждень.
Вранці погода вітряна – скоро буде тепло і ясно.
Пора садити картоплю, якщо листя на березі розпустилося повністю.
День ангела святкують: Василь, Іван, Микола, Петро, Степан.