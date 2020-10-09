В пятницу, 9 октября, в Украине отмечается День риелтора. Также сегодня Всемирный день почты (World Post Day) и Всемирный день яйца.

#Буквы собрали интересные факты о событиях и праздниках этого дня.

Всемирный день почты (World Post Day) отмечается с 1969 года под эгидой ООН в честь создания Всемирного почтового союза в 1874 году.

День риелтора в Украине – был учрежден в 1999 году на Первом всеукраинском съезде риелторов.

Всемирный день яйца (World Egg Day) – отмечается во многих странах мира с 1996 года во вторую пятницу октября.

День Независимости Республики Уганда празднуется с 1962 года в честь официальной передачи власти национальному правительству.

День хангыля в Корее – это праздник корейского письма хангыль, которое было введено в употребление в 1446 году.

Православные праздники 9 октября

В этот день православные христиане почитают преставление апостола от 12-ти и евангелиста Иоанна Богослова. Его считали покровителем художников и иконописцев, ему молились о помощи в творческих делах и о вдохновении.

В этот день христиане должны были закончить все полевые работы.

Считалось, что в этот день нельзя оставлять дом после захода солнца.

В этот день работать можно было только до обеда, а вот во второй половине дня следовало отдыхать. В древности этот праздник также назывался Иоанна путника или Шептуна покровного.

Приметы

Снег пошел – через 40 дней наступит зима.

Солнечный и теплый день предвещает нежаркий и дождливый июль.

До первого снега на деревьях осталось достаточно много листьев – жди суровой зимы.

Дождь со снегом – в январе будет три сильных оттепели.

Тетерева стоят на верхушках деревьев – по приметам будет ясная погода.

После длительного затишья начинает дуть сильный ветер – будет дождь или снег.

Во время мероприятия небо в дымке – жди скорой непогоды.

В течение дня температура воздуха практически не меняется – такой она останется и в ближайшие дни.

Улетели грачи – скоро выпадет снег.

Розовый, желтый или золотой закат – хорошая погода будет.

Яркие звезды – погода будет приятной. Тусклые звезды предвещают дождь или снег.

Быстрый ноябрь – примета, что зима тоже наступит достаточно быстро.

Идет дождь – непогода продлится еще 2 недели.

Что нельзя делать

Нельзя употреблять нецензурную лексику и ругаться с близкими и друзьями.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя слишком громко смеяться и разговаривать.

Нельзя зацикливаться на негативе.

Нельзя пить ледяную воду.

Именинники: Ефрем, Иван и Тихон.

9 октября: этот день в истории

1872 — Аарон Монтгомери Уард (Aaron Montgomery Ward) выпустил первый каталог заказов по почте. Он состоял из одной странички.

1874 – в Швейцарии основан Всемирный почтовый союз.

1928 – во Львове основана грекокатолическая богословская академия.

1965 – песня “Битлз” Yesterday возглавила американский хит-парад.

2009 – Президент США Барак Обама удостоен Нобелевской премии мира.

Именинники 9 октября

1835 – Шарль Камиль Сен-Санс, французский композитор, органист, дирижер.

1874 – Николай Рерих, русский художник, философ, археолог, путешественник, писатель, общественный деятель.

1904 – Николай Бажан, украинский поэт, переводчик, публицист, культуролог, энциклопедист, общественный деятель.

1926 – Евгений Евстигнеев, советский актер театра и кино.

1940 – Джон Леннон, английский музыкант, певец, поэт, композитор, художник, писатель, один из основателей и участник группы The Beatles.

1952 – Шэрон Осборн, британская телеведущая, писательница, продюсер, жена рок-музыканта Оззи Осборна.

1975 – Шон Таро Оно Леннон, американский певец, композитор, музыкант, актер, сын Джона Леннона и Йоко Оно.

1996 – Белла Хадид, американская топ-модель.