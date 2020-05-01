Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о трудностях, с которыми теннисистам пришлось столкнуться во время карантина.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.

По словам теннисистки, в связи с пандемией на ТВ перестали показывать матчи, соответственно, заработки спортсменов упали.

“Спонсоры поменяли контракты. У нас все зависит от телевидения. Телевидение транслирует никакие спортивные турниры, никакой спорт. Поэтому у нас достаточно, можно сказать — 90%, наших контрактов урезали. Это одна из самых, наверное, для всех теннисистов [большая] проблема”, — сказала Свитолина.

Теннисистка подчеркнула, что по-особенному трудно в этих условиях спортсменам, которые не входят в ТОП-100 лучших.

“У нас другие заработки. На данный момент, конечно, у тех игроков, которые стоят в ТОП-50, еще все нормально. Но люди, которые за 100 стоят, у них другая ситуация. Они создают фонд, чтобы привлечь хоть какие-то деньги, чтобы хоть как-то иметь деньги на питание”, — рассказала она.