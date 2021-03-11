Практически все женщины Великобритании в возрасте от 18 до 24 лет — 97% — заявили о том, что пострадали вследствие сексуальных домогательств.

Об этом сообщает The Guardian.

ООН провела опрос Women UK, целью которого было определение количества женщин, пострадавших от сексуальных домогательств различного типа.

Оказалось, что среди женщин в возрасте от 18 до 24 лет, от сексуальных домогательств пострадали практически все, а именно – 97%. Из них 80% заявили, что переживали домогательства в общественных местах.

Клер Барнетт, исполнительный директор UN Women UK отметила, что полученные результаты указывают на то, что уже недостаточно говорить о сексуальных домогательствах, как проблеме в сфере прав человека. Этот вопрос нуждается в немедленном решении.

“Мы видим ситуацию, когда молодые женщины постоянно меняют свое поведение, пытаясь избежать объективации или нападения, а женщины более старшего возраста боятся оставаться дома одни, даже днем”, – отметила она.

Опрос проводился среди более чем тысячи совершеннолетних женщин.

Респонденты заявили, что не верят в то, что власти Великобритании сделают что-либо, чтобы избавиться от проблемы сексуальных домогательств. 96% респондентов, которые пострадали от сексуальных домогательств, никогда не сообщали об этом. 45% сказали, что менять нечего, так как не существует правовой базы, регулирующий вопрос хотя бы отчасти.

Но большинство опрошенных женщин считают, что сексуальные домогательства в отношении их были “не серьезными”. Они имели в виду, что их трогали, за ними следили или принуждали к каким-либо действиям сексуального характера.