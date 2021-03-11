Об этом сообщает The Guardian.
ООН провела опрос Women UK, целью которого было определение количества женщин, пострадавших от сексуальных домогательств различного типа.
Оказалось, что среди женщин в возрасте от 18 до 24 лет, от сексуальных домогательств пострадали практически все, а именно – 97%. Из них 80% заявили, что переживали домогательства в общественных местах.
Клер Барнетт, исполнительный директор UN Women UK отметила, что полученные результаты указывают на то, что уже недостаточно говорить о сексуальных домогательствах, как проблеме в сфере прав человека. Этот вопрос нуждается в немедленном решении.
“Мы видим ситуацию, когда молодые женщины постоянно меняют свое поведение, пытаясь избежать объективации или нападения, а женщины более старшего возраста боятся оставаться дома одни, даже днем”, – отметила она.
Опрос проводился среди более чем тысячи совершеннолетних женщин.
Респонденты заявили, что не верят в то, что власти Великобритании сделают что-либо, чтобы избавиться от проблемы сексуальных домогательств. 96% респондентов, которые пострадали от сексуальных домогательств, никогда не сообщали об этом. 45% сказали, что менять нечего, так как не существует правовой базы, регулирующий вопрос хотя бы отчасти.
Но большинство опрошенных женщин считают, что сексуальные домогательства в отношении их были “не серьезными”. Они имели в виду, что их трогали, за ними следили или принуждали к каким-либо действиям сексуального характера.
- Насилие в отношении женщин остается чрезвычайно распространенным в мире. В течение своей жизни каждая третья женщина, а это около 736 миллионов, подвергается физическому или сексуальному насилию со стороны партнера или сексуальному насилию со стороны непартнера. Это число практически не изменилось за последнее десятилетие.