Об этом сообщает издание The Verge.
Речь идет о кроссовках Ultraboost DNA. Их особенностью является оригинальный кастомизированный дизайн: по бокам размещены прозрачные пластиковые вставки (три полоски), которые можно дополнить кубиками Lego.
Это позволит создать индивидуальный дизайн для обуви.
Модель называется Adidas Ultraboost DNA X Lego Plates. Согласно данным на сайте Adidas, она стоит 200 долларов.
The new customisable Ultraboost DNA x LEGO Plates running shoes. LEGO Plates included.#adidasxLEGO pic.twitter.com/HvhYOZex6n
— LEGO (@LEGO_Group) April 7, 2021
В дизайне кроссовок есть и другие элементы от Lego: логотип на язычке, а также стилизованные под конструктор вставки на верхней части и подошве обуви.
Внутренняя отделка кроссовок тоже выполнена в фирменном желтом цвете Lego.
Как сообщает немецкий англоязычный сайт об уличной моде Highsnobiety, обувь поставляется с набором кубиков конструктора основных цветов. Всего в комплект входят 36 зеленых, красных, синих и желтых кубиков.
Продажи кроссовок стартовали 8 апреля.
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- Ранее сообщалось, что бренд adidas Originals ко “дня 4/20” создал кроссовки, вдохновленные персонажем Полотенчик из популярного мультсериала “Южный парк”.