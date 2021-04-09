Компания Adidas в коллаборации с производителем конструкторов Lego выпустила оригинальные кроссовки, которые можно украсить кубиками.

Об этом сообщает издание The Verge.

Речь идет о кроссовках Ultraboost DNA. Их особенностью является оригинальный кастомизированный дизайн: по бокам размещены прозрачные пластиковые вставки (три полоски), которые можно дополнить кубиками Lego.

Это позволит создать индивидуальный дизайн для обуви.

Модель называется Adidas Ultraboost DNA X Lego Plates. Согласно данным на сайте Adidas, она стоит 200 долларов.

The new customisable Ultraboost DNA x LEGO Plates running shoes. LEGO Plates included.#adidasxLEGO pic.twitter.com/HvhYOZex6n — LEGO (@LEGO_Group) April 7, 2021

В дизайне кроссовок есть и другие элементы от Lego: логотип на язычке, а также стилизованные под конструктор вставки на верхней части и подошве обуви.

Внутренняя отделка кроссовок тоже выполнена в фирменном желтом цвете Lego.

Как сообщает немецкий англоязычный сайт об уличной моде Highsnobiety, обувь поставляется с набором кубиков конструктора основных цветов. Всего в комплект входят 36 зеленых, красных, синих и желтых кубиков.

Продажи кроссовок стартовали 8 апреля.

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