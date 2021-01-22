Об этом сообщает Reuters.
Приказ стал первым шагом к выполнению данного Байденом обещания навсегда запретить новое бурение на федеральных землях. На федеральную аренду приходится около 25 % добычи сырой нефти в стране, что делает их важным источником энергии, а также выбросов парниковых газов в Америке.
Предшественник Байдена Дональд Трамп стремился максимизировать добычу нефти, газа и угля на федеральных землях и обычно преуменьшал угрозы глобального потепления.
Приостановление деятельности было одобрено защитниками окружающей среды, но высмеялось нефтегазовой промышленностью, которая изо всех сил пытается выжить при новой администрации, которая пообещала сделать борьбу с глобальным потеплением своим главным приоритетом.
60-дневная пауза лишает агентства и бюро Министерства внутренних дел их полномочий по выдаче договоров аренды или разрешений на бурение, в то время как администрация рассматривает правовые и политические последствия федеральной программы лизинга полезных ископаемых. При этом, приказ не ограничивает существующие операции.
Акции американских производителей сланца с федеральными землями упали после этих новостей. EOG Resources Inc и Cimarex Energy Co закрылись на 8,6 %, Devon Energy Corp упали на 7,9 %, а Occidental Petroleum Corp закрылись на 6,4 % на Нью-Йоркской фондовой бирже.
- В свой первый день пребывания в должности президент Джо Байден подписал пакет распоряжений, в которых он делал все: от отмены запрета на поездки мусульманам до отмены выхода США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Парижского соглашения по климату. Последнее является важным шагом в борьбе с глобальным потеплением.