Об этом сообщается на сайте Белого дома.

“В контексте Национальной стратегии борьбы с COVID-19 президент Байден объявил о новых шагах, чтобы сделать защитные маски более доступными для общин, пострадавших от пандемии”, – отмечается в сообщении.

В частности, более 25 млн масок доставят в более 1,3 тысячи общественных центров здравоохранения по всей стране. Кроме того, учитывая экономические последствия пандемии будут развернуты 60 тыс. пунктов раздачи пищи для наиболее уязвимых слоев населения.

Планируется, что эти шаги будут реализованы в течение следующих недель Министерством здравоохранения во взаимодействии с Министерством обороны США.

Соединенные Штаты остаются на первом месте в мире по количеству выявленных больных COVID-19. По данным Университета медицины имени Джона Хопкинса, в США получили положительные тесты более 28,2 миллиона человек, более 502 000 инфицированных умерли.