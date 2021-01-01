31 декабря 2020 года компания Adobe официально прекратила поддержку Flash Player. Перед этим все пользователи получили регулярные предупреждения об окончании поддержки технологии и переход на HTML 5.

Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Компания призвала пользователей “немедленно удалить Flash Player, чтобы помочь защитить свои системы”. С 12 января Adobe будет блокировать запуск любого Flash-контента.

Отметим, что прекращение работы Flash Player существенно не повлияет на рядового пользователя. По статистике, его используют всего 2,3% сайтов. К сожалению, Flash Player не нашел себе места в современных технологиях.

9 декабря Adobe выпустила последнее обновление Flash Player.

Почему Adobe отказалась от Flash Player?

Технология успешно работала более 20 лет. Ее признавали во всем мире, а разработчики видеоигр создали тысячи продуктов для пользователей на основе Flash Player.

Однако технический прогресс не оставил Flash Player шансов. Разработчики обнаружили немало уязвимостей. Технология не могла конкурировать с другими.

Наследство Flash

Flash Player стал настоящей эпохой, поэтому необходимо было сохранить “наследство” технологии для будущих поколений. Такую задачу себе поставили разработчики ресурса Internet Archives. Они объявили о создании цифрового музея для некогда культового Flash-контента.

Однако Flash Player уже прекратил работу, а эмулятор Ruffle, который станет основой архива, все еще находится в разработке.