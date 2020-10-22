В Adobe Photoshop появились новые средства искусственного интеллекта с нейронными фильтрами для автоматической коррекции. Эти нейрофильтры имеют немало функций, начиная от раскрасок черно-белых фотографий и заканчивая множеством портретных функций.

Об этом специалисты Adobe сообщили на пресс-конференции 20 октября, информирует издание TechCrunch.

Компания представила нейронные фильтры, которые являются следующим поколением фильтров Photoshop, а также новые инструменты для выбора частей изображений и совершенствования функций упрощения редактирования фотографии.

Наконец-то в Photoshop появилась функция замены неба. К слову, другие программы для редактирования фото уже предлагали такую ​​функцию. Например, Luminar предлагает это уже больше года, но Adobe не спешила исправить ситуацию. Photoshop может автоматически распознавать небо на ваших изображениях, а затем заменить его небом на ваш выбор. Поскольку цвета неба также влияют на общую картину, это приведет к довольно странному изображению. Поэтому специалисты Adobe поработали над тем, чтобы программа автоматически регулировала цвета остальных элементов изображения.

Программа предусматривает 25 шаблонов неба, но пользователь может добавить свой вариант замены.

Основной новинкой от Adobe Photoshop являются нейронные фильтры. Они предоставляют новые художественные фильтры для улучшения портретов, например, или для быстрой замены фонового цвета изображения. Эта функция позволяет изменить то, куда смотрят люди на фото, изменить угол источника света и толщину волос, интенсивность улыбки или добавить удивление, гнев, изменить возраст человека.

Также в Photoshop появилась функция раскрашивания черно-белых изображений.

Как отмечает Adobe, она сотрудничала с Nvidia над созданием этих нейронных фильтров. Однако они будут работать на всех устройствах, работающих под управлением Photoshop 22.0.

Также разработчики добавили функцию “Уточнить волосы” и “Режим уточнения с учетом объектов”. Это позволит быстро работать с людьми, у которых непослушные волосы, или с животными с длинной шерстью. Редакторы смогут значительно ускорить свою работу с помощью автоматических функций.