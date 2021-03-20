Ролик опубликован на YouTube-канале Adult Swim.

“Сексуальные автобусы, неудачи с керамикой и терапия. Тука и Берти придут к нам этим летом!”, — говорится в описании к видео.

В ролике показаны две короткие сцены: одна из Тукой и одна из Берти. Сцена с Берти показывает, как она выражает психотерапевту опасения по поводу потери своего парня Спекла и лучшей подруги Туки. В следующей сцене мы видим, как Тука загоняет ничего не подозревающий прохожих в гигантский “секс-автобус”.

Напомним, первый сезон “Тука и Берти” вышел 3 мая 2019 на Netflix. Он же мог стать последним несмотря на то, что был положительно воспринят критиками и аудиторией.

В июле 2019 было объявлено о закрытии шоу. Однако уже в мае 2020 — о его возрождении (Adult Swim объявил, что заказал второй сезон сериала). Таким образом анимационный ситком стал вторым возрожденным оригинальным шоу Netflix (перед тем был “реанимирован” One Day at a Time в 2019 году).

В центре сюжета ситкома 30-летние женщины-птицы Тука и Берти, живущие в одном многоквартирном доме.

Подруги настоящие противоположности друг друга: Тука — дерзкая и беззаботная, а Берти — тревожная и мечтательная.