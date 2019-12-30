Об этом адвокаты сказали во время брифинга, передает hromadske.
Защитники отметили несколько моментов:
- наличие у подозреваемой татуировки;
- незнакомство с другими фигурантами дела в 2016 году;
- пребывание Яны в военной части в июле 2016 года и оказание медицинской помощи раненым, что якобы делает невозможным ее пребывание в Киеве 16 и 18 июля 2016 года;
- образец видео, который следствие отобрало для экспертизы датирован 11 июля 2019 года, по словам защитников, в то время Яна была за границей.
На вопрос могла ли Яна демаркировать татуировки, адвокаты заявили, что имеют другие алиби, подтверждающие, что на видео не Яна Дугарь и там вообще “случайный человек”.
Яна Дугарь має два татуювання та іншу тілобудову, ніж дівчина на відео, яке показали правоохоронці: адвокат підозрюваної у вбивстві Павла Шеремета Яни Дугарь pic.twitter.com/5I1BVcvdlQ
— hromadske (@HromadskeUA) 30 грудня 2019 р.
Также защитники отметили, что имеют доказательства и свидетелей того, что 16 и 18 июля 2016 года Яна Дугарь находилась в воинской части 66 в Донецкой области. В целом она находилась на службе с 3 июня по 26 сентября, уверяют адвокаты.
Также защитники отметили, что планируют подавать заявление о преступлении относительно фальсификации доказательств и незаконном содержании лица под домашним арестом.
Также адвокаты заявили, что следствие не обращалось к воинской части, чтобы выяснить, где находилась Яна Дугарь 16, 18 июля и покидала ли часть. По их словам, покинуть часть не так просто.
“В городе Курахово тогда были бои, было очень много раненых. У нас точно есть доказательства того, что Яна находилась в это время в своей воинской части, а у следствия точно нет документов, что она эту часть покидала”, — сказал адвокат Николай Ореховский.
«16 та 18 липня 2016 року Яна Дугарь була у військовій частині, ми маємо докази цього. Вона не покидала її і це не так просто зробити. Водночас, слідство не намагалося це з’ясувати» — адвокат Яни Дугарь, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета pic.twitter.com/VlS9OgOuIJ
— hromadske (@HromadskeUA) 30 грудня 2019 р.
Также адвокаты заверили, что Яна познакомилась с другими фигурантами дела Инной Грищенко “Пумой” и Юлией Кузьменко только в этом году, а с Андреем Антоненко не была знакома вообще.
Напомним, 12 декабря сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В ночь на 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог военного и музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster). Его подозревают в организации убийства. Также арестовали на 2 месяца Юлию Кузьменко, которая якобы прикрепила взрывное устройство к автомобилю Павла Шеремета. Яну Дугарь, которая, как считает следствие, вела разведку возле места преступления, поместили под круглосуточный домашний арест.
- Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что подозрение Юлии Кузьменко, которую следствие считает причастной к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году, построено на предположениях.
- Директор киевского НИИ судебных экспертиз Александр Рувин, сотрудник которого возглавлял экспертную комиссию по делу об убийстве Шеремета, ранее фигурировал в прослушке главы ГБР Романа Трубы, как полиграфолог, который “пишет все, что хочешь”.