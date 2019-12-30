Адвокаты подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь, которая, по данным следствия, якобы осуществляла слежку за журналистом и фотографировала видеокамеры вблизи места его проживания, заявили о фальсификации доказательств следствия.

Об этом адвокаты сказали во время брифинга, передает hromadske.

Защитники отметили несколько моментов:

наличие у подозреваемой татуировки;

незнакомство с другими фигурантами дела в 2016 году;

пребывание Яны в военной части в июле 2016 года и оказание медицинской помощи раненым, что якобы делает невозможным ее пребывание в Киеве 16 и 18 июля 2016 года;

образец видео, который следствие отобрало для экспертизы датирован 11 июля 2019 года, по словам защитников, в то время Яна была за границей.

На вопрос могла ли Яна демаркировать татуировки, адвокаты заявили, что имеют другие алиби, подтверждающие, что на видео не Яна Дугарь и там вообще “случайный человек”.

Яна Дугарь має два татуювання та іншу тілобудову, ніж дівчина на відео, яке показали правоохоронці: адвокат підозрюваної у вбивстві Павла Шеремета Яни Дугарь pic.twitter.com/5I1BVcvdlQ — hromadske (@HromadskeUA) 30 грудня 2019 р.



Также защитники отметили, что имеют доказательства и свидетелей того, что 16 и 18 июля 2016 года Яна Дугарь находилась в воинской части 66 в Донецкой области. В целом она находилась на службе с 3 июня по 26 сентября, уверяют адвокаты.

Также защитники отметили, что планируют подавать заявление о преступлении относительно фальсификации доказательств и незаконном содержании лица под домашним арестом.

Также адвокаты заявили, что следствие не обращалось к воинской части, чтобы выяснить, где находилась Яна Дугарь 16, 18 июля и покидала ли часть. По их словам, покинуть часть не так просто.

“В городе Курахово тогда были бои, было очень много раненых. У нас точно есть доказательства того, что Яна находилась в это время в своей воинской части, а у следствия точно нет документов, что она эту часть покидала”, — сказал адвокат Николай Ореховский.

«16 та 18 липня 2016 року Яна Дугарь була у військовій частині, ми маємо докази цього. Вона не покидала її і це не так просто зробити. Водночас, слідство не намагалося це з’ясувати» — адвокат Яни Дугарь, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета pic.twitter.com/VlS9OgOuIJ — hromadske (@HromadskeUA) 30 грудня 2019 р.

Также адвокаты заверили, что Яна познакомилась с другими фигурантами дела Инной Грищенко “Пумой” и Юлией Кузьменко только в этом году, а с Андреем Антоненко не была знакома вообще.

Напомним, 12 декабря сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В ночь на 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог военного и музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster). Его подозревают в организации убийства. Также арестовали на 2 месяца Юлию Кузьменко, которая якобы прикрепила взрывное устройство к автомобилю Павла Шеремета. Яну Дугарь, которая, как считает следствие, вела разведку возле места преступления, поместили под круглосуточный домашний арест.