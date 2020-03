Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что из-за вспышки заболевания короновирусной инфекцией церемония прошла при пустых трибунах.

Пламя, зажженное Верховной жрицей, было передано представителю Оргкомитета “Токио-2020” Наоко Имото.

Ожидается, что олимпийский огонь прибудет в Японию 20 марта, а через шесть дней стартует традиционная эстафета. Сама летняя Олимпиада должна пройти с 24 июля по 9 августа.

Масштабы распространения коронавируса, который заразил более 200 000 человек и убил более 8 700 по всему миру, вынудили отменить многочисленные спортивные мероприятия, что также вызывает обеспокоенность по поводу того, пройдет ли Олимпиада в назначенное время. При этом, Международный олимпийский комитет и правительство Японии настаивают на том, что Игры пройдут по плану.

The Olympic flame is on its way to #Tokyo2020 🔥

Tokyo Organizing committee representative Naoko Imoto has received the flame and it will now be transported to Miyagi prefecture in a specially designed #Tokyo2020 lantern. 🇯🇵#OlympicTorchRelay #UnitedByEmotion pic.twitter.com/963rIXeGtQ

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) March 19, 2020