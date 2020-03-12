Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что верховная жрица, роль которой в этом году исполнила греческая актриса Ксанти Игнатиу, поднесла факел к параболическому зеркалу, концентрирующему солнечные лучи. После чего передала огонь олимпийской чемпионке по стрельбе из Греции Анне Коракаки.

Организаторы Токийских игр, а также Международный олимпийский комитет (МОК) настаивают на том, что Игры будут проходить, как и планировалось, с 24 июля по 9 августа, несмотря на слухи о том, что они могут быть отменены или отложены в связи с быстрым распространением коронавируса по всему миру.

“За девятнадцать недель до церемонии открытия игр мы укрепляем свою приверженность многим организациям по всему миру, принимающим значительные меры для сдерживания распространения коронавируса”, – отметил президент МОК Томас Бах.

Стоит отметить, что церемония зажжения огня стала первой с 1984 года, которая прошла без зрителей. Только нескольким десяткам аккредитованных официальных лиц было разрешено наблюдать за традиционной церемонией в близлежащем храме Геры.