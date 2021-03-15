С 15-го по 21-е марта киевлян и гостей столицы ждет множество культурных развлечений: продолжает работать выставка настоящих тел животных, фестиваль китайских фонарей. Также можно будет посетить художественную выставку Марии Примаченко и выставку графики и акварели.

#Буквы рассказывают, куда можно пойти в Киеве на этой неделе.

Большое химическое шоу в Киеве

Если Вы ищете познавательные, интересные и захватывающие события для своего ребенка, тогда обязательно посетите Научно-развлекательное крупных химических ШОУ для детей – от киевского театра “Тысячелетия”!

Вас ждут:

– эксперименты с жидким азотом;

– мгновенное замораживание цветов и предметов;

– удивительные превращения жидкости в пенные стволы высотой до 3-х метров;

– воздушная левитация предметов;

– яркие эксперименты с сухим льдом;

– большие, но совершенно безопасные взрывы и подрыв предметов;

– создание искусственного тумана и больших облаков;

– залпы из дымовых пушек кольцами диаметром более 1 метра.

И это еще не все этим мы сможем вас удивить! Приходите и убедитесь!

Шоу программа на украинском языке.

Место проведения – Дом Кино, красный зал.

АДРЕС – ул Саксаганского, 6, ст. метро “Дворец спорта”.

Продолжительность шоу-программы – 60 минут.

Стоимость билетов – от 50 грн.

Яблуневоцвитно – Весенняя выставка графики и акварели

К 130-летию со дня рождения Павла Тычины! Встречайте весеннюю выставку графики и акварели “Яблуневоцвитно”!

Кураторский проект “Яблуневоцвитно” объединил 20 художников из Киева, Одессы, Днепра, Борисполя, Каменец-Подольский. В экспозиции произведения графики и акварель, которые рассматривают тему весны и любви. Это цветочные натюрморты, весенние пейзажи, и даже неожиданное женское ню … Вы увидите не только академической классические произведения, но и более современное этюдные произведения графики, этюдные зарисовки, легкие, почти абстрактные пастели.

Участники выставки: Верцанова Елена (Киев), Глушок Татьяна (Киев), Григорьев Сергей (Киев), Григорьева Виктория (Киев), Диденко Елена (Киев), Животкова Татьяна (Киев), Захарова Нина (Киев), Кириченко Лариса (Киев) , Колотова Елена (Киев), Куликовская Наталья (Одесса), Ларина Наталья (Днепр), Лашко Яна (Каменец-Подольский), Литовченко Паула (Киев), Микитюк Мария (Киев), Мухина Вера (Киев), Онищенко Надежда ( Киев), Пономарева Ольга (Киев), Сулейманова Ирина (Борисполь), Турская Елена (Киев), Шабалтий Анна (Киев).

Открытие выставки состоится 12 марта в 16:00

Локация: Музей-квартира Павла Тычины, ул. Терещенковская, 5 кв.1.

ДАТЫ: 12.03.2021-04.04.2021 г..

ВРЕМЯ: 09: 00-17: 00 каждый день

Стоимость билета: 15 грн (в день открытия вход бесплатный)

Выставка произведений Марии Примаченко

В Национальном музее украинского народного декоративного искусства открылась выставка произведений Марии Примаченко “Калиновые берега”.

Большой, уникальный и щедрый талант народной художницы Украины, лауреата Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Марии Авксентьевны Примаченко (1909-1997), его неповторимая личность, характер мышления, оригинальное мировоззрение постоянно привлекают к себе внимание.

Более шестидесяти лет посвятила мастерица любимому делу – рисованию, оставив людям большую художественное наследие, что позволяет каждый раз по-новому взглянуть на ее художественное наследие и осветить новые его аспекты.

Уже с первых работ, выполненных в 1935-1938 гг., Перед нами предстает удивительный “примаченкивський” мир зверей, фантастических существ, птиц и цветов.

На выставке “Калиновые берега” немало произведений, посвященных калине, которую украинцы считают поэтическим символом своей земли Это излюбленный мотив художницы.

“Куст калины издавна считается олицетворением девичьей красоты, любви, материнства, мужества, несокрушимости духа в борьбе за независимость родного края, тоски по погибшим героями и кровного единения людей от поколения к поколению.

Нежные белые соцветия калины, которые так часто мы видим в композициях Марии Примаченко – это образ молодой девушки, невесты, а горячий красный цвет ягод символизирует пылкую любовь “, – рассказывает ученый музея Елена Шестакова.

В коллекции Национального музея украинского народного декоративного искусства хранится одна из крупнейших частей творчества Марии Примаченко – 650 произведений 1935-1987 гг.

Выставка продлится до 31 марта.

Поют тенора Украины – Концерт высокой музыки

Киевлян и гостей города приглашают на концерт высокой музыки “Поют тенора Украины”. Он состоится в МКЦ им. Козловского 18 марта. Начало – в 19.00. Стоимость билетов: от 150 гривен.

В этот вечер будут звучать песни, романсы и арии украинских и зарубежных авторов.

В концерте принимают участие – артисты Киевского национального академического театра оперетты и приглашенные исполнители:

– Петр Челяли

– Виталий Иванов

– Василий Сащук

– Владимир Одринский

– Олег Тонкошкур

За роялем – з.а. Украина Анна Полищук.

Режиссер – Александр Шевелева.

Легенда о северное сияние

А знаете ли вы, как появилось северное сияние? Если вам когда-нибудь доведется увидеть рядом Луна и Солнце – знайте, что где-то на Земле произошло чудо Большого Любовь.

Наша романтическая представление перенесет вас на далекую-далекую Север, во времена, когда на Земле царили Красный Черный шаманы, когда люди поклонялись силам природы. Именно в такие времена на Земле встретились прекрасная девушка Тухкими, посвященная Луне, и отважный юноша Тухкимус, посвященный Солнцу.

Случайно перетнувшись на дороге, они полюбили друг друга и уже не смогли расстаться, тем самым поставив под угрозу обычный ход жизни людей, ведь через них Солнце не смогло изменить Луну. Узнав об этом, шаманы были неумолимы и пытались разлучить влюбленных. Однако нет на Земле силы, прочной любви.

Возраст: 4+ | Язык: украинский | Продолжительность: 45 минут.

Премьера 19.11.2016 года

Постановщик – н. а. Украина Сергей Ефремов

Режиссер – Михаил Урицкий

Художник-постановщик – Вячеслав Поляков

Художник – Вера Задорожная

Когда: 19 марта. Начало – в 17.00.

Где: Кукольный театр на левом берегу Днепра (г.. Киев, ул. Миропольская, 1).

Стоимость билетов: 90 грн.