С 15-го по 21-е февраля киевлян и гостей столицы ждет множество культурных развлечений: продолжает работать городок зимних развлечений, выставка настоящих тел животных. С началом Китайского Нового года можно посетить фестиваль китайских фонарей. Также неделя насыщена вечерами классической и современной музыки. Своих посетителей ждут и драматические театры.

#Буквы рассказывают, куда можно пойти в Киеве на этой неделе.

Фестиваль гигантских китайских фонарей

Гигантские световые инсталляции в самом центре Киева! Певческое поле приглашает на Фестиваль гигантских китайских фонарей! Он будет проходить с 12 февраля по 28 марта.

Всего на Певческом поле обустроят 30 тематических локаций.

В программе также:

– увлекательная шоу-программа,

– Fire show

– Аттракционы для взрослых и детей

– тематические мастер-классы, а еще много развлечений и приятных сюрпризов.

Динозавры морских глубин – Выставка на ВДНХ

18 аниматорних гигантских динозавров покажут в столичном ВДНХ!

11 декабря интерактивно-образовательная выставка “Динозавры морских глубин” откроется в первом павильоне ВДНХ. Научная экспозиция “Динозавры морских глубин” – это огромные копии 18 видов древних монстров, среди которых двухтонный крокодил и 13-метровая акула. Благодаря потрясающей технологии – аниматроници, новаторскому методу имитации движений живых существ, – представлены экспонаты могут воспроизводить дыхание свои предков.

Экспозиция будет проходить с соблюдением всех рекомендаций МЗ. Для гарантированного комфорта гостей было введено продажа билетов на сайте dino.net.ua по временным слотами.

Это помогает избежать одновременного скопления большого количества людей на выставке.

Где: ВДНХ, 1 павильон.

Когда: 11 декабря 2020 – 14 марта 2021.

Онлайн-концерт: Шуберт, Дворжак

16 февраля Киевский камерный оркестр под руководством главного диригенткы Натальи Пономарчук представит музыку XIX века, а именно – произведения Франца Шуберта и Антонина Дворжака. Так, “Серенада для струнных” последнего завершит этот камерный вечер.

Программа:

Ф. Шуберт. Квинтет до мажор, D. 956

А. Дворжак. Серенада для струнных ми мажор, соч. 22

Наслаждайтесь изысканной классикой XIX века в непревзойденном исполнении и присоединяйтесь к онлайн трансляции концерта с Колонного зала имени Николая Лысенко вживую 16 февраля. Начало в 19:00.

О доступе к онлайн трансляций концертов.

Чтобы слушать изысканную классику и любимых исполнителей вживую во время онлайн трансляций концертов в Колонном зале имени Николая Лысенко нужно:

1. Оплатить доступ к онлайн трансляции.

2. Получить электронное письмо с персональным ссылкой на платформу просмотра.

3. Если вы не получили письмо с персональным ссылке, проверьте папку “Спам”. В случае неполучения письма, текст сообщения в адрес технической поддержки: [email protected]

4. Иметь Интернет, чтобы смотреть концерт вживую.

5. Если произошла остановка сигнала с платформы, обновите, пожалуйста, ссылку в браузере Интернет доступа. Также не забывайте нажимать слева треугольник Play для воспроизведения трансляции.

6. Если все же возникли технические проблемы, напишите, пожалуйста, в службу поддержки – чат контрамарка, который можно найти на экране рядом с плеером воспроизведения или обратитесь в частном сообщении на странице фейсбук @philukr (Национальная филармония Украины) с указанием электронного адреса , на которую Вы получали билет доступа.

Волны света – Выставка Игоря Елисеева

При поддержке Центра Украинской Культуры и Искусства!

На выставке киевского художника Игоря Елисеева представлено более 30 работ созданных в течение 208-2020 гг. Его живопись – область внутренней гармонии. Художник работает на пределе рафинированной эстетичности и тонких аллюзий на изящное ретро. Живописная трансформация происходит со всем, что привлекает внимание художника: пространные пейзажи, яркие натюрморты, силуэты «прекрасных дам». Он наполняет плоскость живописи светом и жемчужным маревом.

Игорь Елисеев возвращает живопись до состояния когда сущность искусства лежала в плоскости красоты. В то же время современное мышление и мировоззрение художника неотвратимо отделяет его творчество от гламурного fine аrt. Он находится в постоянном поиске. Темы театра и карнавала экзотических путешествий меняются задумчивостью медитативностью пейзажа. Художник имеет смелость быть собой оставаться носителем особого светоносного живописного видения.

Когда: 5.02-24.02.2021

Где: Центр Украинской культуры и искусства (г.. Ул. Хорива 19-В).

Вход – бесплатный!

Воскресенье – выходной!

Интерстеллар – Органное шоу

Организаторами концерта выступает Киевский планетарий и оркестр Eclectic Sound Orchestra, который качественно отличается от любых других “традиционных” оркестров. Разная жанровая направленность музыки и использования цифровых технологий сделали Eclectic Sound Orchestra новаторским и универсальным оркестром для любых современных потребностей шоу-бизнеса.

Музыкальный продюсер шоу – Сергей Лихоманенко.

Аранжировка, клавиши и ударные – Влад Солодовников.

Ассистент органиста – Евгений Герзанич.

Когда: 18 февраля. Начало – в 19.30.

Стоимость билетов: 550-800 грн.

Вертинский – Концерт-монолог

Всю жизнь Вертинского – это контрасты аншлагов и одиночества, влюбленности и разочарования …

Но всегда есть то, что видят не все, испытывают иначе.

Каким тогда может быть тот самый, известный Александр Вертинский?

Занавес откроется совсем скоро, и вы увидите его еще с одной стороны.

Без грима, с отрытым лицом и открытой душой, закрывая глаза, чтобы лучше увидеть то, что ощущается сердцем. Артист Майк Кауфман-Портников поделится тем, что слышит в песнях Вертинского. Что смущало мужа всю жизнь, а чему он стремился.

Авторская моноспектакль о истории любви Александра Вертинского – эстрадного артиста украинского происхождения, киноактера, поэта и композитора. И мужчины, имел грандиозный успех у женщин.

18 февраля в 20:00 в Gastro Teatro.

Валентинов день – Спектакль

Мелодрама в двух действиях / 2 ч. / 14+

Говорят, что от любви до ненависти – один шаг, и наоборот. Но в жизни все бывает гораздо сложнее, и любовь с ненавистью разделяют один выстрел, который никак не может прозвучать, всю жизнь, которое пронеслось мимо, длинная запутанная история страстей, предательств и разочарований.

Героини спектакля “Валентинов день” – две одинокие женщины, которые одновременно любят и ненавидят друг друга. В них – общая история, общее большая любовь к одному мужчине, общая трагедия потери его. Но между ними и целая пропасть, которую им еще предстоит преодолеть.

Когда: 19 февраля. Начало – в 19.00.

Где: Украинский малый драматический театр (ул. Олеся Гончара, 33).

Стоимость билетов: 250 грн.

Basso d’Amore Концерт барочной музыки

На сцену выйдут солисты с басами различных диапазонов – Игорь Воронка, Евгений Рахманин, Евгений Петронелла и артисты, которые впервые будут петь в концерте Open Opera Ukraine – Тарас Бережанский и Николай Кушниренко.

Особым гостем вечера станет скрипач Илья Король.

Когда: 21 февраля. Начало – в 19.00.

Где: ул. Архитектора Городецкого, 1-3 / 11.

Стоимость билетов: 150-300 грн.