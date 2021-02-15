#Буквы рассказывают, куда можно пойти в Киеве на этой неделе.
Фестиваль гигантских китайских фонарей
Гигантские световые инсталляции в самом центре Киева! Певческое поле приглашает на Фестиваль гигантских китайских фонарей! Он будет проходить с 12 февраля по 28 марта.
Всего на Певческом поле обустроят 30 тематических локаций.
В программе также:
– увлекательная шоу-программа,
– Fire show
– Аттракционы для взрослых и детей
– тематические мастер-классы, а еще много развлечений и приятных сюрпризов.
Динозавры морских глубин – Выставка на ВДНХ
18 аниматорних гигантских динозавров покажут в столичном ВДНХ!
11 декабря интерактивно-образовательная выставка “Динозавры морских глубин” откроется в первом павильоне ВДНХ. Научная экспозиция “Динозавры морских глубин” – это огромные копии 18 видов древних монстров, среди которых двухтонный крокодил и 13-метровая акула. Благодаря потрясающей технологии – аниматроници, новаторскому методу имитации движений живых существ, – представлены экспонаты могут воспроизводить дыхание свои предков.
Экспозиция будет проходить с соблюдением всех рекомендаций МЗ. Для гарантированного комфорта гостей было введено продажа билетов на сайте dino.net.ua по временным слотами.
Это помогает избежать одновременного скопления большого количества людей на выставке.
Где: ВДНХ, 1 павильон.
Когда: 11 декабря 2020 – 14 марта 2021.
Онлайн-концерт: Шуберт, Дворжак
16 февраля Киевский камерный оркестр под руководством главного диригенткы Натальи Пономарчук представит музыку XIX века, а именно – произведения Франца Шуберта и Антонина Дворжака. Так, “Серенада для струнных” последнего завершит этот камерный вечер.
Программа:
Ф. Шуберт. Квинтет до мажор, D. 956
А. Дворжак. Серенада для струнных ми мажор, соч. 22
Наслаждайтесь изысканной классикой XIX века в непревзойденном исполнении и присоединяйтесь к онлайн трансляции концерта с Колонного зала имени Николая Лысенко вживую 16 февраля. Начало в 19:00.
О доступе к онлайн трансляций концертов.
Чтобы слушать изысканную классику и любимых исполнителей вживую во время онлайн трансляций концертов в Колонном зале имени Николая Лысенко нужно:
1. Оплатить доступ к онлайн трансляции.
2. Получить электронное письмо с персональным ссылкой на платформу просмотра.
3. Если вы не получили письмо с персональным ссылке, проверьте папку “Спам”. В случае неполучения письма, текст сообщения в адрес технической поддержки: [email protected]
4. Иметь Интернет, чтобы смотреть концерт вживую.
5. Если произошла остановка сигнала с платформы, обновите, пожалуйста, ссылку в браузере Интернет доступа. Также не забывайте нажимать слева треугольник Play для воспроизведения трансляции.
6. Если все же возникли технические проблемы, напишите, пожалуйста, в службу поддержки – чат контрамарка, который можно найти на экране рядом с плеером воспроизведения или обратитесь в частном сообщении на странице фейсбук @philukr (Национальная филармония Украины) с указанием электронного адреса , на которую Вы получали билет доступа.
Волны света – Выставка Игоря Елисеева
При поддержке Центра Украинской Культуры и Искусства!
На выставке киевского художника Игоря Елисеева представлено более 30 работ созданных в течение 208-2020 гг. Его живопись – область внутренней гармонии. Художник работает на пределе рафинированной эстетичности и тонких аллюзий на изящное ретро. Живописная трансформация происходит со всем, что привлекает внимание художника: пространные пейзажи, яркие натюрморты, силуэты «прекрасных дам». Он наполняет плоскость живописи светом и жемчужным маревом.
Игорь Елисеев возвращает живопись до состояния когда сущность искусства лежала в плоскости красоты. В то же время современное мышление и мировоззрение художника неотвратимо отделяет его творчество от гламурного fine аrt. Он находится в постоянном поиске. Темы театра и карнавала экзотических путешествий меняются задумчивостью медитативностью пейзажа. Художник имеет смелость быть собой оставаться носителем особого светоносного живописного видения.
Когда: 5.02-24.02.2021
Где: Центр Украинской культуры и искусства (г.. Ул. Хорива 19-В).
Вход – бесплатный!
Воскресенье – выходной!
Интерстеллар – Органное шоу
Организаторами концерта выступает Киевский планетарий и оркестр Eclectic Sound Orchestra, который качественно отличается от любых других “традиционных” оркестров. Разная жанровая направленность музыки и использования цифровых технологий сделали Eclectic Sound Orchestra новаторским и универсальным оркестром для любых современных потребностей шоу-бизнеса.
Музыкальный продюсер шоу – Сергей Лихоманенко.
Аранжировка, клавиши и ударные – Влад Солодовников.
Ассистент органиста – Евгений Герзанич.
Когда: 18 февраля. Начало – в 19.30.
Стоимость билетов: 550-800 грн.
Вертинский – Концерт-монолог
Всю жизнь Вертинского – это контрасты аншлагов и одиночества, влюбленности и разочарования …
Но всегда есть то, что видят не все, испытывают иначе.
Каким тогда может быть тот самый, известный Александр Вертинский?
Занавес откроется совсем скоро, и вы увидите его еще с одной стороны.
Без грима, с отрытым лицом и открытой душой, закрывая глаза, чтобы лучше увидеть то, что ощущается сердцем. Артист Майк Кауфман-Портников поделится тем, что слышит в песнях Вертинского. Что смущало мужа всю жизнь, а чему он стремился.
Авторская моноспектакль о истории любви Александра Вертинского – эстрадного артиста украинского происхождения, киноактера, поэта и композитора. И мужчины, имел грандиозный успех у женщин.
18 февраля в 20:00 в Gastro Teatro.
Валентинов день – Спектакль
Мелодрама в двух действиях / 2 ч. / 14+
Говорят, что от любви до ненависти – один шаг, и наоборот. Но в жизни все бывает гораздо сложнее, и любовь с ненавистью разделяют один выстрел, который никак не может прозвучать, всю жизнь, которое пронеслось мимо, длинная запутанная история страстей, предательств и разочарований.
Героини спектакля “Валентинов день” – две одинокие женщины, которые одновременно любят и ненавидят друг друга. В них – общая история, общее большая любовь к одному мужчине, общая трагедия потери его. Но между ними и целая пропасть, которую им еще предстоит преодолеть.
Когда: 19 февраля. Начало – в 19.00.
Где: Украинский малый драматический театр (ул. Олеся Гончара, 33).
Стоимость билетов: 250 грн.
Basso d’Amore Концерт барочной музыки
На сцену выйдут солисты с басами различных диапазонов – Игорь Воронка, Евгений Рахманин, Евгений Петронелла и артисты, которые впервые будут петь в концерте Open Opera Ukraine – Тарас Бережанский и Николай Кушниренко.
Особым гостем вечера станет скрипач Илья Король.
Когда: 21 февраля. Начало – в 19.00.
Где: ул. Архитектора Городецкого, 1-3 / 11.
Стоимость билетов: 150-300 грн.