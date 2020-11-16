З 16-го по 22-е листопада киян і гостей столиці чекає багато онлайн-концертів та Фестиваль австрійського кіно.

#Букви розповідають, куди можна піти в Києві на цьому тижні.

Безкоштовні екскурсії від Музею Майдану

Маршрут стартуватиме з Будинку профспілок, де нині розміщено Інформаційно-виставковий центр Музею Майдану.

“Відвідувачі побачать із середини відновлений Будинок профспілок, який свого часу мало не перетворили на приміщення для приватних розважальних закладів. Тут можна ознайомитися з експозицією “Назустріч свободі”, в якій зібрано найцікавіші артефакти часів Майдану. Далі маршрут пролягатиме до майдану Незалежності, де навколо стели розміщується виставковий проєкт “Століття нескорених”, – додають організатори.

Учасники пройдуть алеєю Героїв Небесної Сотні, де згадають найгарячіші події Революції Гідності та Героїв.

Тривалість екскурсії – 60 хвилин.

Кількість осіб у групі обмежена. Вхід вільний за попередньою реєстрацією.

Розклад екскурсій: 7 листопада – 12:00, 10 листопада – 18:00, 11 листопада – 13:00, 12 листопада – 18:00, 14 листопада – 12:00, 17 листопада – 18:00, 18 листопада – 13:00, 19 листопада – 18:00, 21 листопада – 14:00 та 16:00, 24 листопада – 18:00, 25 листопада – 13:00, 26 листопада – 18:00, 28 листопада – 12:00.

Онлайн-концерт: Ріхард Вагнер

16 листопада у Національній філармонії України звучатиме вишукана музика Ріхарда Вагнера у перекладенні для духового оркестру!

Національний академічний духовий оркестр України

Диригент – Михайло Мороз

Під час проведення концерту у Колонному залі ім. М. В. Лисенка відбудеться онлайн-трансляція.

Як отримати доступ, щоб слухати вишукану класику та улюблених виконавців наживо під час онлайн-трансляції?

Оплатіть ваше замовлення на доступ до онлайн-трансляції та отримайте електронний лист із квитком з персональним лінком на платформу перегляду. Тепер можна дивитися концерт наживо на вашому пристрої через інтернет.

В разі зупинки сигналу с платформи – оновлюйте лінк у браузері Інтернет доступу та не забувайте натискати зліва трикутник Play для відтворення трансляції.

Тиждень австрійського кіно

Усі фільми фестивалю транслюватимуть мовою оригіналу з українськими субтитрами.

Програма фестивалю:

08.11. 20 р. о 16.00 ПРОГРАМА КОРОТКОГО МЕТРА ARS ELECTRONICA-2019 / НАЙКРАЩІ КОРОТКОМЕТРАЖКИ З УСЬОГО СВІТУ

Колекція короткометражок представляє анімаційні стрічки, відеоарт, найкращі документальні та ігрові фільми австрійського фестивалю Ars Electronica 2019 в Лінці, який вже 9-й рік є партнером Тижня австрійського кіно в Україні.

15.11. 20 р. о 16.00 ЯК Я НАВЧИВСЯ БУТИ ДИТИНОЮ / WIE ICH LERNTE, BEI MIR SELBST KIND ZU SEIN

Країна: Австрія, Німеччина, 2019

Хронометраж: 140 хв.

Жанр: пригодницький фільм

Режисер: Руперт Хеннінг

У ролях: Валентин Хагг, Карл Марковіц, Сабіна Тімотео

22.11. 20 р. ЗА ЛАШТУНКАМИ ВІДЕНСЬКОЇ ОПЕРИ / BACKSTAGE WIENER STAATSOPER

Країна: Австрія, 2019

Хронометраж: 96 хв.

Жанр: документальний фільм

Режисер: Стефан Доманіг

29.11. 20 р. о 16.00 МІЙ ДРУГ ЗИҐМУНД ФРОЙД / DER TRAFIKANT

Країна: Австрія, Німеччина, 2018

Хронометраж: 117 хв.

Жанр: історична драма

Режисер: Ніколаус Лейтнер

У ролях: Симон Морзе, Бруно Ганц, Йоханнес Кріш

Онлайн-концерт: Ансамбль Київські солісти

17 листопада Національний камерний ансамбль “Київські солісти” Kyiv Soloists, National chamber ensemble під орудою Ігоря Пучкова представить музику Дмитра Шостаковича, Ігоря Щербакова, Петра Чайковського та Франца Шуберта. Солістом виступить альтист Олександр Лагоша.

Зокрема, звучатиме Струнний квінтет Франца Шуберта, який створено 1828-го, але у ньому присутні класичні та романтичні риси. Цей твір є шедевром світової камерної музики та максимально близьким до Великої симфонії австрійського класика, яка теж написана в останні роки життя композитора.

Програма:

П. Чайковський – Andante Funebre e doloroso, ma con moto (ІІІ частина струнного квартету № 3 мі-бемоль мінор, тв. 30)

Д. Шостакович – Камерна симфонія «Пам’яті жертв фашизму і війни», тв. 110 а

І. Щербаков – Aria Passione II для альта і струнних

Ф. Шуберт – Струнний квінтет до мажор, тв. 163, D. 956

Під час проведення концерту у Колонному залі ім. М. В. Лисенка відбудеться онлайн трансляція.

Пори року Чайковського – Концерт Антуанетти Міщенко

Програма:

1. П.І.Чайковський “Дитячий альбом” П’ять п’єс

2. П.І.Чайковський “Пори року”

Онлайн концерт: Роберт Шуман – 210

20 листопада у Національній філармонії України у виконанні академічного симфонічного оркестру під орудою Миколи Дядюри звучатиме музика Роберта Шумана.

Солістами у “Концертштюку” виступлять валторністи Дмитро Таран, Володимир Дмитрів, Максим Мокану, Олег Педоренко. Також звучатиме Третя “Рейнська” симфонія Роберта Шумана.

Під час проведення концерту у Колонному залі ім. М. В. Лисенка відбудеться онлайн-трансляція.