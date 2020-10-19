#Буквы рассказывают, куда можно пойти в Киеве на этой неделе.
Художественный вечер памяти Богдана Ступки
В рамках события состоится аукцион представленным личными вещами известного актера, винами из его частных коллекций, работами известных художников, художников и скульпторов. Все средства из него уйдут на будущее возведение памятника.
Когда: 22 октября. Начало – в 19.00.
Где: Guramma Modern Asia (Днепровский спуск, 1).
Скифы – Фестиваль конных боевых искусств
На Киевщине пройдет открытый чемпионат Украины по верховой стрельбе из лука 24 и 25 октября “Парк Киевская Русь” приглашает всех на грандиозное событие осени – открытый чемпионат Украины по верховой стрельбе из лука “Скифы”.
В соревнованиях примут участие лучшие конные лучники Украины, призеры международных чемпионатов.
Опытные спортсмены-виртуозы в ярких исторических костюмах будут соревноваться в меткости стрельбы из традиционного (исторического) лука верхом на полном скаку. Это невероятно сложная задача для участников соревнований, и в то же время, азартное и захватывающее зрелище для зрителей!
Когда: 24-25 октября
Мир сладостей – Хризантемы на Певческом поле
Вы увидите – Долину леденцов, Фабрику сладостей, Пряничный дом, зефирная крепость, Городок пекарей и многое другое. Всего более 10 сладких композиций, сделанных из 30000 хризантем.
Когда: 2 октября – 1 ноября.
Где: Певческое поле, ул. Лаврская, 33.
Кармен-сюита – Балет-феерия в Театре оперетты
Балет-феерия. Музыка Бизе.
Хореография и постановка – Вадим Прокопенко
Дирижер-постановщик – Сергей Голубничий
Действующие лица и исполнители:
КАРМЕН – с. а. Украина Юлия Ильченко, Анна Шарабурина
Хозе – Максим Булгаков, Евгений Радченко
Эскамильо – Михаил Боцок
ДУША – с. а. Украина Тамара Ходакова, Соломия Приймак. Друзья, подруги, солдаты, народ – артисты балета и хора.
Где: Большая Васильковская, 53/3
Когда: 24 октября.
Когда клятвы подписан кровью – Фотопроект Андрея Дубчака
Свои работы представляет журналист и фотокорреспондент Радио Свобода – Андрей Дубчак.
Выставка будет экспонироваться каждый день с 12.00 до 20.00.
Когда: 14 октября – 4 ноября.
Где: Дом Кино (ул. Саксаганского, 6).