На этой неделе взрослых и детей ждут многочисленные мастер-классы, театральные постановки, фестиваль конных боевых искусств.

#Буквы рассказывают, куда можно пойти в Киеве на этой неделе.

Художественный вечер памяти Богдана Ступки

В рамках события состоится аукцион представленным личными вещами известного актера, винами из его частных коллекций, работами известных художников, художников и скульпторов. Все средства из него уйдут на будущее возведение памятника.

Когда: 22 октября. Начало – в 19.00.

Где: Guramma Modern Asia (Днепровский спуск, 1).

Скифы – Фестиваль конных боевых искусств

На Киевщине пройдет открытый чемпионат Украины по верховой стрельбе из лука 24 и 25 октября “Парк Киевская Русь” приглашает всех на грандиозное событие осени – открытый чемпионат Украины по верховой стрельбе из лука “Скифы”.

В соревнованиях примут участие лучшие конные лучники Украины, призеры международных чемпионатов.

Опытные спортсмены-виртуозы в ярких исторических костюмах будут соревноваться в меткости стрельбы из традиционного (исторического) лука верхом на полном скаку. Это невероятно сложная задача для участников соревнований, и в то же время, азартное и захватывающее зрелище для зрителей!

Когда: 24-25 октября

Мир сладостей – Хризантемы на Певческом поле

Вы увидите – Долину леденцов, Фабрику сладостей, Пряничный дом, зефирная крепость, Городок пекарей и многое другое. Всего более 10 сладких композиций, сделанных из 30000 хризантем.

Когда: 2 октября – 1 ноября.

Где: Певческое поле, ул. Лаврская, 33.

Кармен-сюита – Балет-феерия в Театре оперетты

Балет-феерия. Музыка Бизе.

Хореография и постановка – Вадим Прокопенко

Дирижер-постановщик – Сергей Голубничий

Действующие лица и исполнители:

КАРМЕН – с. а. Украина Юлия Ильченко, Анна Шарабурина

Хозе – Максим Булгаков, Евгений Радченко

Эскамильо – Михаил Боцок

ДУША – с. а. Украина Тамара Ходакова, Соломия Приймак. Друзья, подруги, солдаты, народ – артисты балета и хора.

Где: Большая Васильковская, 53/3

Когда: 24 октября.

Когда клятвы подписан кровью – Фотопроект Андрея Дубчака

Свои работы представляет журналист и фотокорреспондент Радио Свобода – Андрей Дубчак.

Выставка будет экспонироваться каждый день с 12.00 до 20.00.

Когда: 14 октября – 4 ноября.

Где: Дом Кино (ул. Саксаганского, 6).