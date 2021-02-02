Со 2-го по 7-е февраля киевлян и гостей столицы ждет множество культурных развлечений: продолжается фестиваль воздушных шаров, выставка настоящих тел животных. Также неделя насыщена вечерами классической и современной музыки. Своих посетителей ждут и драматические театры.

#Буквы рассказывают, куда можно пойти в Киеве на этой неделе.

Фестиваль воздушных шаров на ВДНХ

Фестиваль пройдет с учетом всех необходимых карантинных норм.

Когда 30 января. Начало – в 12.00.

Где: ВДНХ (пр-т Академика Глушкова, 1).

Стоимость билетов: от 75 грн.

Музыка Света. POL SOLONAR – Концерт в Планетарии

Киевский Планетарий приглашает на полнокупольное музыкальное шоу в формате 360 ْ – Mузика Света. POL SOLONAR!

На сцене выступит украинский композитор и пианист, один из самых влиятельных представителей неоклассической музыки в стране – POL SOLONAR.

Когда: 2 февраля. Начало – в 19.30.

Где: ул. Большая Васильковская, 57/3.

Стоимость билетов: 550-800 грн.

Динозавры морских глубин – Выставка на ВДНХ

18 аниматорних гигантских динозавров покажут в столичном ВДНХ!

11 декабря интерактивно-образовательная выставка “Динозавры морских глубин” откроется в первом павильоне ВДНХ. Научная экспозиция “Динозавры морских глубин” – это огромные копии 18 видов древних монстров, среди которых двухтонный крокодил и 13-метровая акула. Благодаря потрясающей технологии – аниматроници, новаторскому методу имитации движений живых существ, – представлены экспонаты могут воспроизводить дыхание свои предков.

Экспозиция будет проходить с соблюдением всех рекомендаций МЗ. Для гарантированного комфорта гостей было введено продажа билетов на сайте dino.net.ua по временным слотами.

Это помогает избежать одновременного скопления большого количества людей на выставке.

Где: ВДНХ, 1 павильон.

Когда: 11 декабря 2020 – 14 марта 2021.

Выставка фиалок в Киеве

Выставка фиалок 2-14 февраля 2021 в Киеве.

Ждем вас с 11:00 до 18:00. Воскресенье до 17.00.

Место проведения: помещение водолечебницы.

Адрес проведения: Киев, ул. Попудренко, 34 (3 мин. От станции метро Дарница аба Черниговская).

Будем рады Вас видеть! Вход свободный.

P. S. Вход в масках. Сохраняем безопасную дистанцию.

PRODIGY – Концерт Киевского камерного оркестра

программа:

В.А.Моцарт Струнный квартет №1 к.80

1. Adagio

2. Allegro

3. Menuetto and Trio

4. Rondo

Ф. Мендельсон-Бартольди Симфония для струнного оркестра №7 ре минор

1. Allegro

2. Andante (amorevole)

3. Menuetto

4. Allegro molto

Б.Бриттена “Простая симфония» оп. 4

1. Boisterous Bourrée

2. Playful Pizzicato

3. Sentimental Sarabande

4. Frolicsome Finale

Онлайн концерт: Бетховен. Брамс

5 февраля академический симфонический оркестр Национальной филармонии Украины под руководством Натальи Пономарчук представит немецкую музыку XIX века, а именно – произведения Людвига ван Бетховена и Иоганнеса Брамса.

программа:

Л. Бетховен. Симфония № 6 ( “Пасторальная”) фа мажор, соч. 68

И. Брамс. Концерт для скрипки с оркестром ре мажор, соч. 77

О доступе к онлайн трансляций концертов.

Чтобы слушать изысканную классику и любимых исполнителей вживую во время онлайн трансляций концертов в Колонном зале имени Николая Лысенко нужно:

1. Оплатить доступ к онлайн трансляции.

2. Получить электронное письмо с персональным ссылкой на платформу просмотра.

3. Если вы не получили письмо с персональным ссылке, проверьте папку “Спам”. В случае неполучения письма, текст сообщения в адрес технической поддержки: [email protected]

4. Иметь Интернет, чтобы смотреть концерт вживую.

5. Если произошла остановка сигнала с платформы, обновите, пожалуйста, ссылку в браузере Интернет доступа. Также не забывайте нажимать слева треугольник Play для воспроизведения трансляции.

6. Если все же возникли технические проблемы, напишите, пожалуйста, в службу поддержки – чат контрамарка, который можно найти на экране рядом с плеером воспроизведения.

Билеты доступа к онлайн-трансляции – ТУТ.

Шуберт, Мендельсон, Брамс – Концерт в филармонии

Со сцены будут звучать произведения трех известных композиторов – Шуберта, Мендельсона, Брамса.

Дирижер – Игорь Пучков!

Продолжительность концерта – 2:00.

Когда: 6 февраля. Начало – в 19.00.

Где: Владимирский спуск, 2.

Стоимость билетов: 70-350 грн.

Adriano Celentano – Кавер-шоу в Киеве

На сцене выступит группа – JACK LONDON.

Когда: 6 февраля. Начало – в 19.00.

Где: Аллея Героев Небесной Сотни, 1.

Стоимость билетов: от 550 грн.