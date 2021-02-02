#Буквы рассказывают, куда можно пойти в Киеве на этой неделе.
Фестиваль воздушных шаров на ВДНХ
Фестиваль пройдет с учетом всех необходимых карантинных норм.
Когда 30 января. Начало – в 12.00.
Где: ВДНХ (пр-т Академика Глушкова, 1).
Стоимость билетов: от 75 грн.
Музыка Света. POL SOLONAR – Концерт в Планетарии
Киевский Планетарий приглашает на полнокупольное музыкальное шоу в формате 360 ْ – Mузика Света. POL SOLONAR!
На сцене выступит украинский композитор и пианист, один из самых влиятельных представителей неоклассической музыки в стране – POL SOLONAR.
Когда: 2 февраля. Начало – в 19.30.
Где: ул. Большая Васильковская, 57/3.
Стоимость билетов: 550-800 грн.
Динозавры морских глубин – Выставка на ВДНХ
18 аниматорних гигантских динозавров покажут в столичном ВДНХ!
11 декабря интерактивно-образовательная выставка “Динозавры морских глубин” откроется в первом павильоне ВДНХ. Научная экспозиция “Динозавры морских глубин” – это огромные копии 18 видов древних монстров, среди которых двухтонный крокодил и 13-метровая акула. Благодаря потрясающей технологии – аниматроници, новаторскому методу имитации движений живых существ, – представлены экспонаты могут воспроизводить дыхание свои предков.
Экспозиция будет проходить с соблюдением всех рекомендаций МЗ. Для гарантированного комфорта гостей было введено продажа билетов на сайте dino.net.ua по временным слотами.
Это помогает избежать одновременного скопления большого количества людей на выставке.
Где: ВДНХ, 1 павильон.
Когда: 11 декабря 2020 – 14 марта 2021.
Выставка фиалок в Киеве
Выставка фиалок 2-14 февраля 2021 в Киеве.
Ждем вас с 11:00 до 18:00. Воскресенье до 17.00.
Место проведения: помещение водолечебницы.
Адрес проведения: Киев, ул. Попудренко, 34 (3 мин. От станции метро Дарница аба Черниговская).
Будем рады Вас видеть! Вход свободный.
P. S. Вход в масках. Сохраняем безопасную дистанцию.
PRODIGY – Концерт Киевского камерного оркестра
программа:
В.А.Моцарт Струнный квартет №1 к.80
1. Adagio
2. Allegro
3. Menuetto and Trio
4. Rondo
Ф. Мендельсон-Бартольди Симфония для струнного оркестра №7 ре минор
1. Allegro
2. Andante (amorevole)
3. Menuetto
4. Allegro molto
Б.Бриттена “Простая симфония» оп. 4
1. Boisterous Bourrée
2. Playful Pizzicato
3. Sentimental Sarabande
4. Frolicsome Finale
Онлайн концерт: Бетховен. Брамс
5 февраля академический симфонический оркестр Национальной филармонии Украины под руководством Натальи Пономарчук представит немецкую музыку XIX века, а именно – произведения Людвига ван Бетховена и Иоганнеса Брамса.
программа:
Л. Бетховен. Симфония № 6 ( “Пасторальная”) фа мажор, соч. 68
И. Брамс. Концерт для скрипки с оркестром ре мажор, соч. 77
О доступе к онлайн трансляций концертов.
Чтобы слушать изысканную классику и любимых исполнителей вживую во время онлайн трансляций концертов в Колонном зале имени Николая Лысенко нужно:
1. Оплатить доступ к онлайн трансляции.
2. Получить электронное письмо с персональным ссылкой на платформу просмотра.
3. Если вы не получили письмо с персональным ссылке, проверьте папку “Спам”. В случае неполучения письма, текст сообщения в адрес технической поддержки: [email protected]
4. Иметь Интернет, чтобы смотреть концерт вживую.
5. Если произошла остановка сигнала с платформы, обновите, пожалуйста, ссылку в браузере Интернет доступа. Также не забывайте нажимать слева треугольник Play для воспроизведения трансляции.
6. Если все же возникли технические проблемы, напишите, пожалуйста, в службу поддержки – чат контрамарка, который можно найти на экране рядом с плеером воспроизведения.
Билеты доступа к онлайн-трансляции – ТУТ.
Шуберт, Мендельсон, Брамс – Концерт в филармонии
Со сцены будут звучать произведения трех известных композиторов – Шуберта, Мендельсона, Брамса.
Дирижер – Игорь Пучков!
Продолжительность концерта – 2:00.
Когда: 6 февраля. Начало – в 19.00.
Где: Владимирский спуск, 2.
Стоимость билетов: 70-350 грн.
Adriano Celentano – Кавер-шоу в Киеве
На сцене выступит группа – JACK LONDON.
Когда: 6 февраля. Начало – в 19.00.
Где: Аллея Героев Небесной Сотни, 1.
Стоимость билетов: от 550 грн.