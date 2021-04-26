З 26-го квітня по 2-е травня киян і гостей столиці чекає безліч культурних розваг: можна відвідати Міжнародний фестиваль українського театру, побувати на презентації екологічного арт-проекту про Чорнобиль.

#Букви розповідають, куди можна піти в Києві на цьому тижні.

Схід-Захід – Міжнародний фестиваль українського театру

7-й Міжнародний фестиваль українського театру “Схід-Захід” пройде в онлайн-форматі.

Свої вистави презентують 14 театрів з Польщі, України, Вірменії.

Програма:

“Психоз 4.48” від театру “ТЕМП” (Чернівці)

“MIŁOŚĆ/ Любов” від театру “Золоті ворота” (Київ)

“Божественна комедія… АнДанте” від театру “І люди і ляльки” (Львів)

“Коли повертається дощ” від Миколаївського художнього драматичного театру

“Любов” від Харківського театру імені Т. Г. Шевченка

“Магазин іграшок” від театру “Сцена Ельфів” (Варшава, Польща)

“Коза-дереза” від дніпровського Театру актора і ляльки

“Курчатко з Букваря” від театру “СВіЯ” (Запоріжжя)

“Крістофер” від Єреванського державного театру ляльок імені Оганеса Туманяна (Єреван, Вірменія)

HOMOSAPIENS! Sapiens? від театру “ОКО” (Львів)

“Мюнхгаузен” від Київського театру ляльок на лівому березі Дніпра

“Святкові сни” від Львівського театру ляльок

24-26 квітня

Онлайн-читання п’єси “Хлібне перемир’я” від Театру Creative M (Краків, Польща)

Читання відбуватиметься українською мовою.

26 квітня

О 18:00 відбудеться церемонія закриття фестивалю. Переглянути можна за посиланням тут.

О 19:00 – інтернет-резюме зустрічі з журі фестивалю.

Онлайн-покази будуть доступними впродовж дев’яти днів на сайті фестивалю.

Ковчег Чорнобиль – Презентація екологічного арт-проекту

В ніч з 25 на 26 квітня в 23:30 у м. Прип’ять, на центральній площі, пройде виставка відомого українського фотографа Дениса Копилова “Ковчег Чорнобиль”.

Сучасне мистецтво є мистецтвом, яке активно залучено до локального/ глобального простору та реагує на стан суспільства і сьогоднішнього світу. Так, протягом семи років автор проекту подорожував світом, фотографуючи тварин у природному середовищі. Згодом він надрукував великі плакати цих тварин і фотографував їх у нетуристичних місцях Зони відчуження так, щоб здавалося, ніби звірі живуть у Зоні.

Серія творів складається з 20 фоторобіт, 11 з яких будуть представлені на виставці вражаючи своїм маштабним розміром 2,5×5 м. Роботи будуть розміщенні в колонаді на центральній площі у м. Прип’ять.

Віртуальна екскурсія у Чорнобиль

До 35-х роковин трагедії Чорнобиля! Для мандрівників презентували мобільний додаток про Чорнобиль з доповненою реальністю, аудіо-гідами та розсекреченими документами КДБ.

Додаток виконує функцію віртуального гіда, надаючи інформацію завдяки:

авторським аудіогідам,

сферам 360°,

AR-доповненням,

історичним фото.

До уваги користувачів представлено 7 маршрутів та 44 локацій.

Інформація розміщена двома мовами, українською та англійською.

Унікальна перевага додатку – якісні AR-технології, або доповнена реальність, яка дозволяє кожному оживити історію Чорнобиля.

Завантажити додаток можливо за посиланнями:

https://chornobyl.app

IOS

Android

Сирецький дендропарк: таємне диво Києва

Сирецький дендропарк займає площу 7,5 га.

Колекція парку налічує 325 видів дерев, серед яких тисові і соснові дерева, 16 видів ліан, 119 листяних дерев. Хвойні дерева займають 50% території парку, що робить повітря чистим і цілющим.

А ще в парку можна побачити найрізноманітніші рослини і чагарники: починаючи від дуба і липи, які налічують понад 100 років, до екзотичних гінкго і тюльпанового дерева.

Є тут і такі “екзоти”, як: тис гостролистий, ялина Енгельмана, ялина колюча “Срібна”, кримська липа, магнолія Кобус.

Дендропарк відкритий для відвідування щоденно:

Режим роботи дендропарку: з 9:00 до 18:00.

Режим роботи адміністрації: з 8:00 до 17:00.

Режим роботи теплиць: з 9:00 до 16:00.

Як доїхати:

від станції метро Нивки маршруткою № 26, 410, 455, 465, 531,

автобусом № 32, 226, 14 тролейбусом № 5, 26 до зупинки вул. Стеценка.

від станції метро Сирець маршруткою № 23, 47, 223, 439, тролейбусом № 23, 35 до зупинки за вимогою вул. Тираспільська або пройти пішки територією “Сирецького гаю”.

Міська інтерактивна екостежка у Києві

У Національному природному парку “Голосіївський” з’явилася перша міська інтерактивна екостежка в Україні. Мета проекту – закохати українців в пішохідні прогулянки на природі і довести, що екологічна освіта може бути захопливою для дорослих та дітей.

Екостежку прокладено в київському парку “Голосіївський” – єдиному в Україні та одному із кількох у світі національних парків, розташованих у межах мегаполісу. Його загальна площа майже 11 тисяч гектарів – це дорівнює площі 15 тисяч футбольних полів, причому 90% території займають ліси.

Під час подорожі екостежкою довжиною 3 км можна буде дізнатися про мешканців Голосіївського лісу, порівняти розмах своїх рук з розмахом крил птахів, свої сліди зі слідами тварин, разом з друзями обійняти найбільший дуб в парку обхватом 7 метрів, а також спробувати себе в ролі художника та зобразити лісовий пейзаж на спеціально встановлених мольбертах.

Перша міська інтерактивна екостежка створюється за підтримки Міністерства екології та природних ресурсів України.

Екостежка в Національному природному парку “Голосіївський” буде відкрита 24 травня 2019 року. Більше про цей проект можна дізнатися на сторінці у Facebook.