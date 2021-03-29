С 29-го марта по 4-е апреля киевлян и гостей столицы ждет множество культурных развлечений: продолжает работать выставка настоящих тел животных, можно будет посетить художественную выставку Марии Примаченко и выставку графики и акварели. Также начнет работу Фестиваль комедийного искусства.

#Буквы рассказывают, куда можно пойти в Киеве на этой неделе.

ГаШоТю – Фестиваль комедийного искусства

Когда: 27 марта – на 1 апреля.

Более подробную информацию о событии можно получить ТУТ!

Дуэт со звездой – Благотворительный творческий проект

Певцы разных жанров о “объединились в творческие коллаборации для помощи детям с особенностями развития.

Среди участников – Павел Зибров, Владимир Гришко, Петр Черный, Наталья Фалион (группа Лисапетний батальон), YARMAK, Navka и др.

Когда: 29 марта в 19.00.

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4).

Стоимость билетов: от 190 грн.

Большая интерактивная выставка РОБОПАРК

В Киеве 19 марта открывается настоящий РОБОПАРК. На огромной территории площадью 1200 кв.м будут собраны самые современные работы со всего мира.

Работы, которые Вы раньше увидеть только в видеороликах на YouTube, теперь приезжают в Ваш город!

Вашему вниманию будут представлены самые современные и необычные работы со всего мира:

– Робот-аниматроники в образе великого Элвиса Пресли, который исполнит свои лучшие хиты;

– Известный собачка Aibo новейшего поколения, который продемонстрирует все повадки настоящих псов;

– Promobot V4 – настоящий гость из будущего, ведь его собратья уже преподают в университетах,

работают в медцентрах и даже читают новости на американском телеканале!

– Очаровательная девушка-робот Kiki не оставит никого равнодушным и как настоящая леди не позволит пренебрежительно к себе

отношение;

– Деревьяка – бродячий робот-музыкант со своей шарманкой, конфетами и удивительными историями, развеселит

Вас и Ваших детей;

– Искандер выполнит замечательный танец под зажигательную музыку с посетителями;

– Высокотехнологичный робот Unitree A1 – звезда интернет-роликов, вживую покажет свои возможности.

Выставка будет проходить с 19 марта по 31 мая:

Каждый день с 10:00 до 21:00

пр-т. С. Бандеры, 23

ТЦ GORODOK GALLERY

Сайт выставки: www.robopark.com.ua

Выставка произведений Марии Примаченко

В Национальном музее украинского народного декоративного искусства открылась выставка произведений Марии Примаченко “Калиновые берега”.

Большой, уникальный и щедрый талант народной художницы Украины, лауреата Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Марии Авксентьевны Примаченко (1909-1997), его неповторимая личность, характер мышления, оригинальное мировоззрение постоянно привлекают к себе внимание.

Более шестидесяти лет посвятила мастерица любимому делу – рисованию, оставив людям большую художественное наследие, что позволяет каждый раз по-новому взглянуть на ее художественное наследие и осветить новые его аспекты.

Уже с первых работ, выполненных в 1935-1938 гг., Перед нами предстает удивительный “примаченкивський” мир зверей, фантастических существ, птиц и цветов.

На выставке “Калиновые берега” немало произведений, посвященных калине, которую украинцы считают поэтическим символом своей земли Это излюбленный мотив художницы.

“Куст калины издавна считается олицетворением девичьей красоты, любви, материнства, мужества, несокрушимости духа в борьбе за независимость родного края, тоски по погибшим героями и кровного единения людей от поколения к поколению.

Нежные белые соцветия калины, которые так часто мы видим в композициях Марии Примаченко – это образ молодой девушки, невесты, а горячий красный цвет ягод символизирует пылкую любовь “, – рассказывает ученый музея Елена Шестакова.

В коллекции Национального музея украинского народного декоративного искусства хранится одна из крупнейших частей творчества Марии Примаченко – 650 произведений 1935-1987 гг.

Выставка продлится до 31 марта.

Яблуневоцвитно – Весенняя выставка графики и акварели

К 130-летию со дня рождения Павла Тычины! Встречайте весеннюю выставку графики и акварели “Яблуневоцвитно”!

Кураторский проект “Яблуневоцвитно” объединил 20 художников из Киева, Одессы, Днепра, Борисполя, Каменец-Подольский. В экспозиции произведения графики и акварель, которые рассматривают тему весны и любви. Это цветочные натюрморты, весенние пейзажи, и даже неожиданное женское ню … Вы увидите не только академической классические произведения, но и более современное этюдные произведения графики, этюдные зарисовки, легкие, почти абстрактные пастели.

Участники выставки: Верцанова Елена (Киев), Глушок Татьяна (Киев), Григорьев Сергей (Киев), Григорьева Виктория (Киев), Диденко Елена (Киев), Животкова Татьяна (Киев), Захарова Нина (Киев), Кириченко Лариса (Киев) , Колотова Елена (Киев), Куликовская Наталья (Одесса), Ларина Наталья (Днепр), Лашко Яна (Каменец-Подольский), Литовченко Паула (Киев), Микитюк Мария (Киев), Мухина Вера (Киев), Онищенко Надежда ( Киев), Пономарева Ольга (Киев), Сулейманова Ирина (Борисполь), Турская Елена (Киев), Шабалтий Анна (Киев).

Открытие выставки состоится 12 марта в 16:00

Локация: Музей-квартира Павла Тычины, ул. Терещенковская, 5 кв.1.

ДАТЫ: 12.03.2021-04.04.2021 г..

ВРЕМЯ: 09: 00-17: 00 каждый день

Стоимость билета: 15 грн (в день открытия вход бесплатный)

Адорация Иисуса в Пресвятых Дарах – Встреча в костеле Святого Николая

Костел Святого Николая приглашает на адорация Иисуса в Пресвятых Дарах!

“Каждый сможет в удобное для себя время, посетить Иисуса в Пресвятых Дарах, и посвятить Ему свое время”, – добавляют организаторы.

К слову, “Адорация” – это “честь, поклонение”.

Когда 3 апреля и 1 мая. Начало – в 07.30.

Где: ул. Большая Васильковская, 75.

Более подробную информацию о событии можна получить Здесь!