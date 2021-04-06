С 6-го по 11-е апреля киевлян и гостей столицы ждет много культурных развлечений: художественные выставки, мастер-классы по живописи. Кроме того, можно будет посетить фестиваль огромных воздушных шаров; побывать на онлайн-экскурсии в музее Сикорского.

#Буквы рассказывают, куда можно пойти в Киеве на этой неделе.

Марафон фильмов к 30-й годовщине Независимости

В Украине стартовал Марафон фильмов к 30-й годовщине Дня независимости!

Суть марафона в том, что украинцы смогут выбрать лучшие украинские фильмы, а Госкино покажет их в августе в кинотеатрах по всей стране.

3D-музей в семейном доме Игоря Сикорского

В Киеве создали бесплатный онлайновый 3D-музей в доме Игоря Сикорського.

Во дворе онлайн-посетители могут рассмотреть первые модели самолета и вертолета Игоря Сикорского, а затем попасть внутрь роскошной квартире.

Все желающие могут виртуально побывать во всех комнатах, а также пройти увлекательный квест.

К слову, для проекта сделали около 8000 фотографий дома.

Вспомнить тот день когда – Выставка в PinchukArtCentre

Выставка представит работы Юлии Беляевой, Сергея Браткова, Олега Голосия, Анны Звягинцевой, Саши Курмаза, Павла Макова, Александра Ройтбурда, Олега Тистола, Романа Химея и Еремы Малащука, Леси Хоменко и Василия Цаголова.

Куратор выставки: Бьорн Гельдхоф.

Когда: 27 февраля – 15 августа.

Где: PinchukArtCentre, ул. Большая Васильковская / Бассейная, 1 / 3-2.

Вход – свободный!

Более подробную информацию о событии можно получить ТУТ!

Фестиваль воздушных шаров на ВДНХ

В Киеве устроят Фестиваль воздушных шаров “Монгольфьерия”!

Зрители увидят уникальное представление воздушных шаров!

Фестиваль пройдет с учетом всех необходимых карантинных норм.

Когда: 10 апреля. Начало – в 13.00.

Где: ВДНХ (пр-т Академика Глушкова, 1).

Стоимость билетов: от 75 грн.