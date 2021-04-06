#Буквы рассказывают, куда можно пойти в Киеве на этой неделе.
Марафон фильмов к 30-й годовщине Независимости
В Украине стартовал Марафон фильмов к 30-й годовщине Дня независимости!
Суть марафона в том, что украинцы смогут выбрать лучшие украинские фильмы, а Госкино покажет их в августе в кинотеатрах по всей стране.
3D-музей в семейном доме Игоря Сикорского
В Киеве создали бесплатный онлайновый 3D-музей в доме Игоря Сикорського.
Во дворе онлайн-посетители могут рассмотреть первые модели самолета и вертолета Игоря Сикорского, а затем попасть внутрь роскошной квартире.
Все желающие могут виртуально побывать во всех комнатах, а также пройти увлекательный квест.
К слову, для проекта сделали около 8000 фотографий дома.
Вспомнить тот день когда – Выставка в PinchukArtCentre
Выставка представит работы Юлии Беляевой, Сергея Браткова, Олега Голосия, Анны Звягинцевой, Саши Курмаза, Павла Макова, Александра Ройтбурда, Олега Тистола, Романа Химея и Еремы Малащука, Леси Хоменко и Василия Цаголова.
Куратор выставки: Бьорн Гельдхоф.
Когда: 27 февраля – 15 августа.
Где: PinchukArtCentre, ул. Большая Васильковская / Бассейная, 1 / 3-2.
Вход – свободный!
Более подробную информацию о событии можно получить ТУТ!
Фестиваль воздушных шаров на ВДНХ
В Киеве устроят Фестиваль воздушных шаров “Монгольфьерия”!
Зрители увидят уникальное представление воздушных шаров!
Фестиваль пройдет с учетом всех необходимых карантинных норм.
Когда: 10 апреля. Начало – в 13.00.
Где: ВДНХ (пр-т Академика Глушкова, 1).
Стоимость билетов: от 75 грн.