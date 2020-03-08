Аэропорт Днепра закрывали из-за бомб Второй мировой

В Министерстве внутренних дел рассказали, что в Днепре закрывали аэропорт из-за боеприпасов времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает пресс-служба министерства в Facebook.

Уточняется, что боеприпасы были найдены во время земельных работ.

“7 марта в ГСЧС поступила информация, что в г. Днепр на ведомственной территории заправочной станции международного аэропорта “Днепропетровск” во время проведения земельных работ обнаружены устаревшие боеприпасы времен Второй мировой войны (2 авиабомбы SC-10)”, – сказано в сообщении.

По информации спасателей, состоянием на вечер субботы, 7 марта, боеприпасы еще не изъяли из-за возможного нахождения рядом других взрывоопасных объектов.