Об этом сообщает Deadline.
Сценаристом выступил Джо Бартон (“Ритуал”), а режиссером станет Майкл Пирс (“Зверь”).
Сюжет рассказывает о двух братьях, которые бегут со своим отцом, морским пехотинцем (Ахмед) – он пытается защитить их от инопланетной угрозы. Путешествие заводит их в жуткие места, поэтому парням приходится быстро взрослеть и прощаться с детством. Спенсер сыграет офицера полиции, которая также помогает этим троим.
Производством фильма занимается Amazon Studios при участии Raw и Film4. Съемки должны начаться в 2020 году.
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