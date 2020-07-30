Об этом сообщает Deadline.

Сценаристом выступил Джо Бартон (“Ритуал”), а режиссером станет Майкл Пирс (“Зверь”).

Сюжет рассказывает о двух братьях, которые бегут со своим отцом, морским пехотинцем (Ахмед) – он пытается защитить их от инопланетной угрозы. Путешествие заводит их в жуткие места, поэтому парням приходится быстро взрослеть и прощаться с детством. Спенсер сыграет офицера полиции, которая также помогает этим троим.

Производством фильма занимается Amazon Studios при участии Raw и Film4. Съемки должны начаться в 2020 году.