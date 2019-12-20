Альтернативой "минскому процессу" может стать введение миротворческой миссии на Донбасс. В то же время нужно определиться с ее форматом.

Об этом заявил во время часа вопросов к Правительству в Верховной Раде замминистра иностранных дел Василий Боднар, сообщает корреспондент #Букв.

“Конечно, альтернатива “минскому формату” есть. Мы уже говорили о возможности использования формулы введения миротворческих сил на Донбасс. Но давайте говорить честно: миротворческие силы заходят тогда, когда есть мир. Кто принесет мир? Или же мы говорим тогда о другом формировании: что мы должны внедрить не Peace Keeping Operation (дословно “операцию по сохранению мира”, – ред.), а что это должна быть операция по внедрению мира – Peace Enforcement Operation. Это означает, что в полномочиях этой миссии должно было бы быть приведение сторон к прекращению огня и, в нашем понимании, контроль над всей территорией (Донбасса, – ред.), а не на линии разграничения. Потому что это тогда путь в никуда”, – подчеркнул Боднар.

Он заверил, что опция ввода миротворцев на Донбасс остается актуальной.

“Никто из руководства государства, ни из МИД не заявляли ни слова о том, что миротворческая миссия не является опцией урегулирования конфликта на Донбассе. На самом деле речь шла как из уст президента, так и министра о том, что в случае неуспешности переговоров и урегулирования в рамках существующего минского трека опция ведения миротворческих сил остается актуальной”, – отметил Боднар.

Замглавы МИД напомнил, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны были разработаны 5 сценариев урегулирования ситуации на Донбассе.

“Конечно, мы отрабатываем альтернативные варианты. Более того, вы знаете, что СНБО отработал 5 вариантов возможного развития событий, МИД привлекался к этому. Поэтому не стоит говорить, что нет альтернативы”, – заявил он.