Об этом сказано в заявлении OFAC.
В ведомстве пояснили, что оштрафовали компанию за то, что она продавала товары, а также предоставляла услуги людям, которые находятся под санкциями, а также регионам, в отношении которых действуют экономических санкции.
“Компания Amazon.com, Inc., зарегистрированная в городе Сиэтл, штат Вашингтон, которая обеспечивает розничную торговлю, электронные продажи и цифровые услуги миллионам клиентов по всему миру, согласилась заплатить $134 523 для урегулирования потенциальной гражданско-правовой ответственности за явные нарушения нескольких санкционных программ OFAC”, – сказано в заявлении.
В OFAC указали, что Amazon самостоятельно указал на свои ошибки, потому и сумма штрафа относительно небольшая.
- Ранее генеральный директор Amazon Джефф Безос обратился к сотрудникам компании, которых насчитывается 800 тысяч, о том, что вспышка коронавируса, скорее всего, “ухудшится, прежде чем ситуация разрешится”.