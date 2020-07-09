Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) оштрафовал Amazon на 134,5 тысячи долларов за предоставления услуг в оккупированном Россией Крыму, а также Сирии и Иране.

Об этом сказано в заявлении OFAC.

В ведомстве пояснили, что оштрафовали компанию за то, что она продавала товары, а также предоставляла услуги людям, которые находятся под санкциями, а также регионам, в отношении которых действуют экономических санкции.

“Компания Amazon.com, Inc., зарегистрированная в городе Сиэтл, штат Вашингтон, которая обеспечивает розничную торговлю, электронные продажи и цифровые услуги миллионам клиентов по всему миру, согласилась заплатить $134 523 для урегулирования потенциальной гражданско-правовой ответственности за явные нарушения нескольких санкционных программ OFAC”, – сказано в заявлении.

В OFAC указали, что Amazon самостоятельно указал на свои ошибки, потому и сумма штрафа относительно небольшая.