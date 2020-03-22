Генеральный директор Amazon Джефф Безос обратился к сотрудникам компании, которых насчитывается 800 тысяч о том, что вспышка коронавируса, скорее всего, "ухудшится, прежде чем ситуация разрешится".

Безос опубликовал свое обращение на своей странице в Instagram, говорится в материале Bloomberg.

В материале сказано, что американские законодатели обвиняют Amazon в том, что во время эпидемии коронавируса руководство предпринимает недостаточно мер для защиты своих сотрудников, которые подвергаются опасности во время доставки товаров клиентам. Как известно, сейчас клиенты избегают посещение магазинов и спрос на доставку вырос.

“Это не бизнес, как обычно, сейчас время сильного стресса и неопределенности”, – написал Безос в Instagram.

“Это также момент, когда работа, которую мы выполняем, является самой важной”, – написал миллиардер.

Обращение Джеффа Безоса и его первые публичные комментарии относительно вспышки коронавируса пришлись на время, когда законодатели США и регулирующие органы по всей стране принимают решения о прекращении работы многих предприятий и обеспечении мер, когда сотрудники должны оставаться дома и уменьшить свою подверженность инфекции, пишет Bloomberg. Отмечается, что коронавирусом сегодня заражены 300 тысяч человек во всем мире и погибло по меньшей мере 13 тысяч человек.

В то же время Amazon столкнулась с ростом спроса на свои услуги. Особенно клиенты заказывают детское питание, дезинфицирующие средства для рук и медицинские принадлежности. Компания объявила о планах нанять еще 100 тысяч работников для удовлетворения спроса и временно повысила оплату труда сотрудникам склада. Совместно с партнёрами по контрактным поставкам, в Amazon распорядились повысить зарплату водителям, которые не работают напрямую в Amazon. Ключевой конкурент – Walmart Inc. также нанимает работников и распределяет премии сотрудникам, удовлетворяя.

Больше плати

Обе компании сталкиваются с критикой со стороны законодателей, объединений рабочих и активистов за то, что они делают недостаточно, чтобы защитить работников с почасовой оплатой, которые находятся непосредственно в зоне риска.

В пятницу, группа работников из Walmart, Amazon и других крупных компаний розничной торговли под названием United for Respect потребовала оплачиваемый отпуск для тех, кто пострадал от вспышки коронавируса, и более эффективные меры защиты от своих работодателей. Amazon, в свою очередь, объявил в субботу, что работники с почасовой оплатой в сфере доставки в США будут получать двойную оплату за каждый час работы, свыше нормы, то есть свыше 40 часов, работы будет оплачиваться по двойному тарифу в период с 15 марта по 9 мая. Это решение последовало после временного повышения почасовой оплаты на 2 доллара в час и которое будет действовать до апреля.

Моника Муди, 22-летняя сотрудница Amazon, которая работает на складе возле Шарлотты, (Северная Каролина), сказала, что у нее и ее коллег нет достаточного защитного снаряжения и времени, чтобы помыть руки во время смены. Она считает, что склад временно должен быть закрыт для дезинфекции.

Более агрессивные меры

Также в пятницу четверо сенаторов-демократов во главе с Кори Букером из Нью-Джерси обратились к Безосу с просьбой, чтобы компания внедрила более “агрессивные” меры безопасности и предложила своим работникам более высокую заработную плату. В письме сообщалось, что работники Amazon находятся на передовой линии, однако у них нет ни времени, ни ресурсов, чтобы защитить себя. Водители службы доставки Amazon в Калифорнии сообщили Bloomberg, что они получили одну дезинфицирующую салфетку для очистки фургонов до начала смены.

Безос отметил, что компания увеличила количество уборок на своих объектах и внедрила инструкции для сотрудников, чтобы они держались друг от друга на безопасном расстоянии, Однако, получение надлежащего оборудования остается проблемой, подтвердил Безос. Тем более, что в среду Amazon сообщила о первом подтвержденном случае инфицирования коронавирусом среди своих сотрудников в США. Случай зарегистрирован на станции доставки недалеко от нью-йоркского аэропорта LaGuardia.

“Мы разместили заказы на покупку миллионов медицинских масок, которые мы хотим раздать нашим сотрудникам и подрядчикам. Но очень немногие из этих заказов пока были выполнены… Масок в мире не хватает, и на данный момент правительства направляют их в учреждения с наиболее высокими потребностями, такие как больницы и клиники”, – добавил Безос.

Он объяснил, что приоритет в заказе медицинских масок пока у медицинских учреждений.

“Когда придет наш черед (на выполнение заказа – ред.) масок, в первую очередь мы передадим их сотрудникам и партнерам, которые работают с тем, чтобы доставить людям необходимые продукты”, – сказал гендиректор компании.

Отметим, Amazon входит в тройку крупнейших компаний США, что делает Безоса одним из самых обеспеченных людей в мире. Его критики говорят, что он мог бы сделать больше.

“Дешевые разговоры”, – считает Дания Раджендра, директор Athena, группы, которая защищает права рабочих с почасовой оплатой и сотрудников малых предприятий, а также часто критикует Amazon.

“Вместо того, чтобы сосредотачиваться на недоступном оборудовании, Безос и его корпорация должны предпринять реальные шаги по защите здоровья населения и работников. Он должен начать с самых основ, таких как достаточное количество времени, чтобы помыть руки, медицинское страхование для всех, кто в этом нуждается, и оплачиваемый отпуск, чтобы люди, которые должны оставаться дома, могли это сделать”, – сказала она.