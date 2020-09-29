Американскому туристу грозит до двух лет тюремного заключения в Таиланде после того, как он опубликовал отрицательные отзывы об отеле, в котором останавливался.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Руководство отеля подало в суд на мужчину в соответствии со строгими законами страны о борьбе с диффамацией.

Уэсли Барнс, который работает в Таиланде, опубликовал несколько обзоров на разных платформах, якобы обвиняя курорт в “современном рабстве”.

Однако в Sea View Resort заявили, что резкая критика со стороны бывшего гостя не соответствует действительности и подрывает репутацию отеля.

“Владелец подал жалобу на то, что ответчик разместил на сайте TripAdvisor несправедливые отзывы о его отеле”, – сообщили в полиции.

Инцидент произошел на курорте на острове Ко Чанг в начале этого года. По всей видимости Барнс хотел принести свою бутылку алкоголя на ужин в ресторан. Турист откзался платить сбор, который взымается с посетителя за распитие спиртных напитков, принесенных с собой. Тогда сложившаяся ситуация вызвала спор с руководством отеля.

После отъезда Барнс опубликовал несколько негативных отзывов, а отель предъявил ему иск о клевете. Впоследствии Барнса задержали, он провел несколько ночей в тюрьме, а затем его освободили под залог.

Если мужчину признают виновным, ему может грозить до двух лет тюрьмы.

Стоит отметить, что один отзыв, который был опубликован в июне на TripAdvisor, сайт позже удалил за нарушение правил.