Американцы обеспокоены из-за того, что считают, что могут иметь новый коронавирус Covid-19, но не могут пройти тестирование.

Об этом пишет CNN.

Люди пожаловались изданию, что они страдают от симптомов, которые, по данным ВОЗ, похожи на Covid-19, и обеспокоены тем, что они могли контактировать с носителем вируса.

Отмечается, что даже заявление вице-президента Майка Пенса, что любой, у кого есть назначение врача, может пройти тестирование, по факту, не соблюдается.

Помимо критически больных пациентов, которые госпитализированы, по информации доктора, который говорил на условиях анонимности, департамент общественного здравоохранения штата Массачусетс одобряет тестирование только для людей, которые были подвергнуты воздействию кого-то, у кого уже был положительный результат тестирования или людей, которые побывали в одной из пяти сильно пострадавших стран за пределами США в последние 14 дней.

”Это безумие”, – подчеркнул он.

Доктор добавил, что нет тестов, которые можно было бы использовать, даже если пациент получил направление на тестирование.

”Даже, если пациент находился рядом с кем-то кашляющим, больным, чихающим, я не могу провести ему тест на коронавирус. Наш департамент общественного здравоохранения и CDC наносят урон нашей способности бороться с этой пандемией”, – отметил он.

По состоянию на среду в США было протестировано только 11 079 образцов, что значительно меньше, чем 230 000 человек, протестированных в Южной Корее, где проживает примерно шестая часть населения США.

В то же время, представитель Ассоциации лабораторий общественного здравоохранения Мишель Форман отметила, что государственные лаборатории страны могут проводить до 10 000 тестов в день.

Эксперты по инфекционным заболеваниям подчеркивают, что для предотвращения распространения заболевания крайне важно проводить дополнительные анализы.

Генеральный директор Providence St. Joseph Health (организации, состоящей из 51 больницы и около 1000 клиник) доктор Род Хохман охарактеризовал возможности тестирования в США как крайне недостаточные.

Он добавил, что Providence St. Joseph Health в настоящее время полагается на публичные лабораторные испытания, но он находится в тесном контакте с коммерческими диагностическими компаниями, которые, по его словам, обещают скоро начать тестирование.