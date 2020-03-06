Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс, сообщает Reuters.

Во время визита в штат Миннесота, в инновационный центр компании 3M Co, которая производит респираторы, защищающие от коронавируса, он сказал:

“На сегодняшний день у нас недостаточно тестов, чтобы удовлетворить ожидаемый спрос… Поскольку все больше американцев проявляют интерес, мы хотим убедиться, что у них есть доступ к тестам на выявление коронавируса, и мы добились реального прогресса в этом за последние несколько дней”.

В конце февраля президент США Дональд Трамп назначил Майка Пенса, вице-президента страны, ответственным за проведение профилактических мер для сдерживания коронавируса.