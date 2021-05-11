Про це повідомили на сайті Білого дому.
В адміністрації президента США Джо Байдена повідомили, що це одна з ініціатив, спрямована на те, аби до початку липня 70% американців отримали хоча б по одній дозі вакцини проти коронавірусу.
Аби реалізувати ініціативу, Байден проведе зустрічі з губернаторами штатів та запропонує своє бачення.
Зокрема, американці зможуть викликати та безплатно доїхати до пункту вакцинації автомобілями сервісів Lyft та Uber. Єдина умова — доїхати безплатно можна буде лише до найближчого пункту вакцинації (це приблизно 8 км від місця проживання).
Окрім цього, Байден запропонував у травні та червні на території деяких коледжів створити мобільні пункти вакцинації для студентів, працівників сфери освіти та місцевих жителів.
Станом на ранок 30 квітня в США 237 мільйонів громадян отримали хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу.
Очікується, що до кінця травня вакцин у країні буде достатньо для кожного дорослого американця. Відтепер всі американські громадяни віком від 16 років мають право отримати щеплення проти коронавірусу.
Лише за останній тиждень в США на 16% менше випадків зараження коронавірусом. Це найвищий показник з лютого.
- В Інституті показників і оцінки здоров’я Вашингтонського університету (Institute for Health Metrics and Evaluation) створили модель, яка прогнозує кількість смертей внаслідок зараження коронавірусом COVID-19. Остаточна цифра безпосередньо залежить від того, чи носитимуть американці захисні маски в громадських місцях. Це може зменшити або збільшити кількість смертей.