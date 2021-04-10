В Інституті показників і оцінки здоров'я Вашингтонського університету (Institute for Health Metrics and Evaluation) створили модель, яка прогнозує кількість смертей внаслідок зараження коронавірусом COVID-19. Остаточна цифра безпосередньо залежить від того, чи носитимуть американці захисні маски в громадських місцях. Це може зменшити або збільшити кількість смертей.

Модель представлена ​​на сайті IHME.

Модель прогнозує, скільки людей на території США можуть померти внаслідок зараження коронавірусом, якщо в країні будуть чи не будуть дотримуватися маскового режиму, попри кампанію з вакцинації. Дослідники розробили позитивний і негативний сценарії.

На сьогодні в США внаслідок зараження коронавірусом померли 561 тис. осіб.

При оптимальному сценарії до 1 серпня кількість летальних випадків зросте до 618,6 тисячі. При позитивному сценарії, якщо 95% американців носитимуть маски, кількість смертей може знизитися на 14 тисяч – до 604,4 тис. При негативному сценарії, коли вакциновані американці повернуться до допандемічного способу життя, кількість смертей може збільшитися до 697,5 тис.

Починаючи з 19 квітня в 50 американських штатах з’явиться можливість зробити вакцину проти коронавірусу усім, хто старше 16 років.

При цьому, щодня в США фіксують по 75 – 80 тисяч нових випадків зараження.

Головний лікар-інфекціоніст доктор Ентоні Фаучі вважає, що вакцини — ефективний засіб проти поширення вірусу, але вони не ідеальні й мають доповнюватися такими запобіжними заходами, як носіння масок і недопущення масових зібрань в приміщеннях.