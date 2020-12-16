Об этом говорится в официальном заявлении Американской торговой палаты.
В палате уверены, что принятие законопроекту №4065 будет способствовать обеспечению равных, прозрачных, а также более постепенных и предсказуемых правил налогообложения.
“Сегодня бизнес продолжает работать в условиях мирового экономического кризиса, обусловленного пандемией COVID-19, и который существенным образом повлиял на экономику Украины, а также вызвал заметный спад экономической и инвестиционной активности в стране. Предложенные изменения помогут усовершенствовать налоговое администрирование, способствовать дальнейшей диджитализации бизнес-процессов и выполнению обязательств по имплементации норм, предусмотренных отдельными Директивами ЕС”, – уверены в Американской торговой палате.
В частности, в палате поддерживают инициативу о более плавном повышении акцизов на табачные изделия для нагрева (ТИЭН), а также возможность смягчения и удлинения графика ежегодного повышения акцизов на сигареты.
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“Принятие предложенных изменений относительно замедления темпов роста ставок акцизного налога и расширение графика повышения обеспечит рост акцизных поступлений в Государственный бюджет и соответствовать европейской практике”, – прогнозируют в Американской торговой палате.
Учитывая, что введение предложенных изменений будет способствовать улучшению условий ведения бизнеса в Украине, эксперты компаний-членов палаты призывают рассмотреть и поддержать представлены предложения.
Напомним, ранее поправки к закону №4065, которые предусматривают смягчение резкого повышения акцизов на ТИЭН (с действующих 320% до 200% с последующим ростом ставки акциза на 30% в год) поддержали в Союзе украинских предпринимателей.
Также ранее о необходимости более постепенного подхода в повышении акцизов на ТИЭН заявляли в Совете предпринимателей при Кабинете Министров, Федерации работодателей Украины, Европейской бизнес-ассоциации, “УКРТЮТЮН”, Ассоциации городов Украины и в Министерстве экономического развития, торговли и сельского хозяйства.
Стоит отметить, что в 2019 году табачная отрасль принесла в государственный бюджет 55 млрд грн.
- Институт экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины под руководством академика НАН Украины Валерия Гейца считает, что наиболее оптимальным вариантом для государственного бюджета Украины является постепенное, а не резкое повышение акцизов на табакосодержимые изделия для электрического нагрева (ТИЭН).