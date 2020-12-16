Американская торговая палата в Украине поддержала законопроект №4065 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования отдельных объектов налогообложения". Документ направлен на улучшение администрирования налогов и имплементацию норм директив ЕС в законодательство Украины.

Об этом говорится в официальном заявлении Американской торговой палаты.

В палате уверены, что принятие законопроекту №4065 будет способствовать обеспечению равных, прозрачных, а также более постепенных и предсказуемых правил налогообложения.

“Сегодня бизнес продолжает работать в условиях мирового экономического кризиса, обусловленного ​​пандемией COVID-19, и который существенным образом повлиял на экономику Украины, а также вызвал заметный спад экономической и инвестиционной активности в стране. Предложенные изменения помогут усовершенствовать налоговое администрирование, способствовать дальнейшей диджитализации бизнес-процессов и выполнению обязательств по имплементации норм, предусмотренных отдельными Директивами ЕС”, – уверены в Американской торговой палате.

В частности, в палате поддерживают инициативу о более плавном повышении акцизов на табачные изделия для нагрева (ТИЭН), а также возможность смягчения и удлинения графика ежегодного повышения акцизов на сигареты.

“Принятие предложенных изменений относительно замедления темпов роста ставок акцизного налога и расширение графика повышения обеспечит рост акцизных поступлений в Государственный бюджет и соответствовать европейской практике”, – прогнозируют в Американской торговой палате.

Учитывая, что введение предложенных изменений будет способствовать улучшению условий ведения бизнеса в Украине, эксперты компаний-членов палаты призывают рассмотреть и поддержать представлены предложения.

Напомним, ранее поправки к закону №4065, которые предусматривают смягчение резкого повышения акцизов на ТИЭН (с действующих 320% до 200% с последующим ростом ставки акциза на 30% в год) поддержали в Союзе украинских предпринимателей.

Также ранее о необходимости более постепенного подхода в повышении акцизов на ТИЭН заявляли в Совете предпринимателей при Кабинете Министров, Федерации работодателей Украины, Европейской бизнес-ассоциации, “УКРТЮТЮН”, Ассоциации городов Украины и в Министерстве экономического развития, торговли и сельского хозяйства.

Стоит отметить, что в 2019 году табачная отрасль принесла в государственный бюджет 55 млрд грн.