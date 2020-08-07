Американские высокопоставленные чиновники и политики написали открытое письмо, в котором призвали Конгресс и Белый дом пересмотреть их политику в отношении Кремля и санкций против России, сделав ее "более лояльной".

Текст письма опубликовали в американском издании Politico.

“Огромные вызовы миру и нашему благополучию, которые требуют сотрудничества между США и Россией, включая экзистенциальные угрозы ядерной войны и изменения климата, остаются без внимания. Поскольку ставки настолько высоки, как в рисках, которые они влекут за собой, так и в связанных с ними расходах, мы считаем, что тщательный, беспристрастный анализ и изменение нашего текущего курса являются обязательными”, – сказано в письме.

Авторы письма и подписанты – экс-чиновники, дипломаты и аналитики из США. Они считают, что США необходимо сотрудничать с Россией, несмотря на санкции. Свою позицию они аргументируют тем, что дипломатия все же лучше, чем санкции.

Авторы и подписанты письма

Авторы письма: Роуз Готтемюллер (бывшая заместитель Генсека НАТО), Томас Грэм (советник президента Буша-младшего по России и Евразии), Фиона Хилл (бывшая сотрудница Совета нацбезопасности США, которая отвечала за Россию и Украину и ранее говорила о том, что не стоит верить российским сказкам об Украине), Роберт Легвольд (политолог Колумбийского университета) Джон Ганстман и Томас Пикеринг (бывшие послы США в России).

Под письмом свои подписи поставили еще почти 90 различных чиновников, аналитиков, дипломатов, сенаторов и конгрессменов. К примеру, Стивен Пайфер, бывший посол США в Украине, который ранее заявлял о том, что Западу следует более жестко отвечать на агрессию Кремля. Также стоит подпись экс-министр обороны США Уильям Перри, бывшего государственного секретаря США Джареда Шульца, экс-заместителя директора ЦРУ Джона Маклафлина и других.

“Бессмысленно, чтобы две страны (США и Россия, – ред.), которые в силах уничтожить друг друга и всю цивилизацию за 30 минут, не имели дипломатических отношений”, – сказано в письме.

Шесть пунктов открытого письма

Необходимо найти способ ответить на возможное российское вмешательство со стороны РФ в американские выборы. Среди методов противостояния в письме назвали три: укрепление производственной инфраструктуры, санкции в отношении российских граждан, которые используют похищенную информацию, как оружие, а также – противодействие РФ со стороны США в киберпространстве.

Необходимо возобновить “нормальные дипломатические отношения”. В письме сказано, что на бумаге дипломатические отношения между Россией и США существуют и функционируют, но на деле их недостаточно, так как вопросы не решаются.

“Вследствие украинского кризиса, ключевые правительственные контакты обострились, консульства закрыли, сотрудников посольств резко сократили… Возобновление нормальных дипломатических отношений должно быть высшим приоритетом для Белого дома с поддержкой в Конгрессе”, – сказано в письме.

Диалог с Россией. Подписанты предлагают возобновить переговоры между США и РФ по некоторым направлениям. В частности, в отношении контроля за оружием, «чтобы усилить ядерную стабильность, аккуратно приспособленную под мир с несколькими ядерными субъектами». Также они предлагают возобновить переговоры по договору об “открытом небе”.

Необходимость сотрудничать с Китаем. Авторы письма считают, что необходимо обеспечить трехстороннее сотрудничество США-Россия-Китай.

“Наша нынешняя политика усиливает готовность России присоединиться к наименее конструктивным аспектам политики Китая в отношении США. Продвинуть иглу в противоположную сторону будет непросто, но это должно быть нашей целью”, – сказано в письме.

Улучшение отношений с Россией. Авторы письма указали, что США должны принимать участие в решении конфликтных ситуаций, как, к примеру, относительно причастности РФ к вооруженным конфликтам в Украине и Сирии, но также “оставаться твердыми в своих принципах”.

Санкции нужно объединить с дипломатией. В письме сказано, что стоит возобновить возможности санкционного режима, сделав его более лояльным. Так, авторы предлагают вводить только целевые санкции, а когда Россия будет делать необходимые шаги – смягчать их. Это позволит сторонам “делать дипломатические шаги навстречу друг другу”.

“Мы должны работать с Россий, полностью использую наши сильные стороны, но открывшись к дипломатии. Если этого не сделать – цена будет слишком высокой”, – сказано в письме.

Также авторы согласились с тем, что политика и стратегия президента РФ Владимира Путина уже глубоко в националистических традициях, потому проявляется как в настроениях элит, так и в настроениях общества. Они считают, что следующий президент России, если им будет не Путин, будет продолжать такую политику.