Об этом говорится в официальном уведомлении Белого дома.
В решении сказано, что действия и политика правительства России представляют необычную и чрезвычайную угрозу нацбезопасности и внешней политике США.
“Действия и политика лиц, подрывающие демократические процессы и институты в Украине; угрожающие ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; способствующие незаконному присвоению ее активов, а также действия и политика правительства РФ, включая аннексию Крыма и применение силы в Украине, продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Поэтому я определил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение, объявленное в указе 13660 в связи с (событиями в) Украине”, – говорится в уведомлении.
Эта “чрезвычайная” ситуация останется в силе после 6 марта 2020 года, так как Трамп принял решение продлить ее на год.
Стоит напомнить, что первый указ №13660 о введении санкции против РФ из-за Крыма был подписан президентом США Бараком Обамой 6 марта 2014 года.
- Ранее разведка США установила факт вмешательства России в президентские выборы 2020 года с целью содействия переизбранию Дональда Трампа. После опубликования этой информации Трамп уволил исполняющего обязанности директора национальной разведки.
- В то же время издание The New York Times, ссылаясь на инсайдеров, утверждает, что Россия вмешивается в американские выборы, пытаясь оказать Берни Сандерсу поддержку на праймериз Демократической партии.
- Представители Демократической партии США потребовали от администрации президента Дональда Трампа ввести санкции в отношении Российской Федерации за факты, свидетельствующие о попытках вмешаться в президентские выборы 2020 года.