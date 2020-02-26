Президент США Дональд Трамп принял решение на год продлить антироссийские санкции за аннексию полуострова Крым Российской Федерацией.

Об этом говорится в официальном уведомлении Белого дома.

В решении сказано, что действия и политика правительства России представляют необычную и чрезвычайную угрозу нацбезопасности и внешней политике США.

“Действия и политика лиц, подрывающие демократические процессы и институты в Украине; угрожающие ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; способствующие незаконному присвоению ее активов, а также действия и политика правительства РФ, включая аннексию Крыма и применение силы в Украине, продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Поэтому я определил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение, объявленное в указе 13660 в связи с (событиями в) Украине”, – говорится в уведомлении.

Эта “чрезвычайная” ситуация останется в силе после 6 марта 2020 года, так как Трамп принял решение продлить ее на год.

Стоит напомнить, что первый указ №13660 о введении санкции против РФ из-за Крыма был подписан президентом США Бараком Обамой 6 марта 2014 года.