Американская компания-производитель спортивной одежды New Balance выиграла суд в Китае по делу о нарушении авторских прав.

Об этом сообщает издание Financial Times.

Суд района Хуанпу в Шанхае удовлетворил иск New Balance против двух китайских компаний.

Согласно материалам дела, ответчики – производитель обуви New Barlun из провинции Фуцзянь и его дистрибьютор Shanghai Shiyi Trade – продавали подделки изделий New Balance.

При этом китайский обувной производитель копировал логотип New Balance с характерной буквой N.

Подделки распространяли в небольших городах Китая за цену вдвое меньшую, чем стоят оригинальные товары.

Китайский суд присудил New Balance 25 млн юаней в качестве возмещения ущерба (это около 3,9 млн долларов США).

Как отмечает Financial Times, указанная компенсация “является одной из крупнейших”, когда-либо присужденных в Китае иностранному бренду в рамках борьбы за товарный знак против местных нарушителей авторских прав.

Юридическая победа New Balance наступила на фоне стремления Пекина улучшить свои довольно напряженные отношения с Вашингтоном после инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена. Кража интеллектуальной собственности была серьезной проблемой в отношениях между двумя странами.

“Правительство Китая дало мощный сигнал о том, что оно серьезно относится к защите интеллектуальной собственности. Это ключ к привлечению иностранных инвестиций, в которых Китай все еще остро нуждается”, – заявил в комментарии журналистам Ву Юйхэн, партнер юридической фирмы DeHeng в Чэнду, специализирующийся на защите товарных знаков.

По словам юриста, в Китае местные нарушители авторских прав мало опасались последствий, поскольку по итогам судебных споров обычно платили меньше 1 млн юаней ущерба. Это ничтожная сумма по сравнению с огромной прибылью таких компаний, которая может достигать 100 млн юаней в год.

Но все может существенно измениться, если цена за нарушение резко возрастет. Пока неясно, насколько строго контролируемая государством судебная система Китая будет следовать стандартам, установленным в деле New Balance.

Юристы объяснили изданию, что многие суды в КНР могут неохотно налагать суровые наказания на производителей контрафактных товаров из опасения подорвать экономический рост (поскольку такие компании часто являются крупными работодателями).

Стоит отметить, что бренд New Balance не впервые судится с китайскими компаниями, в том числе с New Barlun, из-за подделок своей продукции. Так, американская компания подавала иск в китайский суд в 2016 году против New Barlun и смогла отсудить 1,7 млн долларов США компенсации.

СПРАВКА. New Balance Athletic Shoe, Inc. (NBAS), более известная как New Balance – американский производитель спортивной одежды, базирующийся в Брайтоне, одном из районов Бостона (штат Массачусетс, США). Компания была основана в 1906 году как “New Balance Arch Support Company” и стала одним из крупнейших мировых производителей спортивной одежды, обуви и инвентаря.