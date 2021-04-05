Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф на ООО "Гугл" в размере 1 млн гривен за непредставление в установленный срок информации по требованию государственного уполномоченного АМКУ.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета.

Уточняется, что такое решение приняла Временная административная коллегия Комитета на заседании 2 апреля 2021 года.

Как сообщили в АМКУ, размер штрафа определяется отягчающими обстоятельствами, а именно тем фактом, что ООО “Гугл” не предоставляло Комитету востребованную информацию более года.

“Эта информация была необходима Комитету для расследования по заявлению физического лица-предпринимателя по блокированию его учетной записи в приложении “Google Мой бизнес”. Непредоставление ответчиком информации в определенные Комитетом сроки сделали невозможным выполнение Комитетом возложенных на него задач, в частности, своевременного, полного и всестороннего рассмотрения заявления о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что уже в рамках рассмотрения дела ответчик все же предоставил необходимую информацию. Это обстоятельство было учтено АМКУ при определении размера штрафа.

“Во избежание подобных санкций Комитет раз подчеркивает субъектам хозяйствования необходимость неукоснительного соблюдения требований конкурентного законодательства”, – резюмировали в АМКУ.