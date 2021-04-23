Священник англіканської церкви, архієпископ Йоркський, закликав вірян до расової справедливості, наголосивши, що рішення присяжних у справі щодо вбивства темношкірого Джорджа Флойда стало поворотним моментом в історії.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Він сказав про те, що нещодавно телекомпанія ВВС транслювала документальний фільм про расизм всередині церкви.

Архієпископ Стівен Коттрелл сказав, що англіканська церква боротиметься с расизмом у всіх його проявах та підтримуватиме різноманіття у всіх його проявах.

“Євангельський імператив для церкви Ісуса Христа – протистояти расизму у всіх його формах, пророцьки закликати до расової справедливості та кидати виклики білій гегемонії, яка так часто все ще контролює світовий порядок. Расизм – це гріх. Як будь-який інший гріх, він потребує покаяння“, – сказав архієпископ.

Він додав, що для нього було відкриттям те, що брати та сестри в англіканській церкві також часто є прихильники расизму.

Представники християнських церков зібралися видати 47 рекомендацій стосовно боротьби з расизмом.

Він вважає, що віряни, котрі ще страждають від расизму, повинні змінюватися “заради нації та заради Бога, якому ми служимо”.