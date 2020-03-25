Антициклон Юрген принесет в Украину ясную, солнечную и сухую погоду.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Отмечается, что повсюду в Украине ожидается сухая воздушная масса.

Ветер прогнозируется юго-восточный, умеренный, однако на юге будет сильным.

Температура воздуха уже ближайшей ночью немного смягчиться, хотя небольшие “минусы” еще удержатся, а завтра днем потеплеет до +7 +13 градусов.

В Киеве 26-го марта будет сухо и солнечно, ночью до -2 градусов, днем в четверг ожидается около 10 градусов.

Отмечается, что в течение пятницы, субботы, воскресенья в Украине потеплеет до + 11 + 16 градусов.

При этом, очередное похолодание с дождями и, возможно, даже мокрым снегом придет в следующий вторник, 31 марта.