Об этом сообщает Укргидрометцентр.
23 марта похолодание будет сопровождаться: ночью выпадением снега в западных, восточных, Винницкой и Днепропетровской областях.
Ожидается местами снежный покров высотой 1-3 см, на дорогах гололедица. На юге страны днем прогнозируются порывами ветра 15-20 м/с.
В Карпатах 23 марта ночью умеренный, днем небольшой снег, метели, порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25 м/с, на дорогах снежные заносы, гололедица. Ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см.
24-25 марта сохранится холодная, без осадков погода.
- Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев о существенном снижении температуры воздуха.