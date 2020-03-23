Сегодня, 23 марта, на дорогах всей Украине гололедица, а западных областях ожидается снег на протяжении дня.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

23 марта похолодание будет сопровождаться: ночью выпадением снега в западных, восточных, Винницкой и Днепропетровской областях.

Ожидается местами снежный покров высотой 1-3 см, на дорогах гололедица. На юге страны днем прогнозируются ​​порывами ветра 15-20 м/с.

В Карпатах 23 марта ночью умеренный, днем ​​небольшой снег, метели, порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25 м/с, на дорогах снежные заносы, гололедица. Ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см.

24-25 марта сохранится холодная, без осадков погода.