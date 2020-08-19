Об этом проинформировали в пресс-службе суда.

Отмечается, что дело закрыли “из-за истечения сроков давности”.

“18 августа коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство бывшего министра инфраструктуры Украины и освободила последнего от уголовной ответственности по обвинению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации), в связи с истечением сроков давности”, – говорится в сообщении.

Уголовное производство поступило на рассмотрение ВАКС 25 сентября 2019 года. В обвинительном акте утверждалось, что Омелян подал декларации за 2015 и 2016 годы “с указанием недостоверной информации” на сумму более 3 млн и свыше 8 млн гривен соответственно.

По мнению следствия, работая на государственный службе, Омелян не мог законно накопить достаточно денег, чтобы в 2015 году купить новый автомобиль премиум класса за 1,4 млн гривен и хранить 90 тыс. долларов США и 25 тыс. евро наличными.

Также следствие утверждало, что министр зарегистрировал автомобиль на родного брата для того, чтобы не указывать его в декларации. Следователи настаивали, что, подавая декларации за 2015-2016 годы, Омелян не задекларировал право пользования указанным автомобилем, расходы на его приобретение, расходы на аренду дома в пригороде Киева и право пользования домом и земельным участком.

Сроки давности по первому эпизоду предъявленного обвинения истекли 5 ноября 2019 года, а по второму – 30 марта 2020 года.

“По истечении указанных сроков обвиняемому дважды разъяснялось право на освобождение от уголовной ответственности. Однако последний оба раза настаивал на продолжении судебного разбирательства, и только 18 августа 2020 года обратился в суд с соответствующим ходатайством”, – уточнили в суде.

За время рассмотрения этого производства суд назначил 25 судебных заседаний. Было проведено исследование документов и заключений экспертиз, что совокупно насчитывали 29 томов, осмотрены с участием специалиста вещественные доказательства, допрошены 18 свидетелей и 2 эксперта.

ОБНОВЛЕНО:

Владимир Омелян на своей странице в Facebook прокомментировал сообщение суда. Он напомнил, что данное дело было открыто еще в 2017 году, “с чрезвычайно мощной оглаской”.

Омелян подчеркнул, что дело имеет “исключительно политический характер”.

“Его сроки истекли еще в марте 2020 года, и, по моему желанию, оно продолжало рассматриваться в суде. Я считаю, что это дело имеет исключительно политический характер, и его целью была дискредитация меня, как министра, чтобы остановить заход лоукостов, реформы на “Укрзализныце” и в “Укравтодоре”, – написал бывший министр.

Он также объяснил, почему согласился на закрытие дела о декларировании.

“Поскольку НАБУ было открыто против меня другое, второе, дело за “незаконное, совершенное со злым умыслом снижение на 20 % портовых тарифов и сборов для морской отрасли с 2018 года” и открыт доступ к материалам этого дела 14 августа с целью дальнейшей передачи его в суд, – у меня не будет финансовой возможности оплачивать услуги адвокатов одновременно в двух судебных процессах. Поскольку слушания по первому делу, согласно имеющейся практике, продолжались бы еще минимум полгода, вчера, во время судебного заседания, я обратился с просьбой в суд закрыть первое дело в связи с завершением его сроков, не признавая своей вины”, – отметил Омелян.

“Подчеркиваю, что и первое, и второе дело не содержат коррупционных действий, в них нет моей личной выгоды. Есть только политика, к сожалению”, – добавил он.