В Национальном антикоррупционном бюро Украины объявили о завершении расследования в отношении бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна по "делу о портовых сборах".

Соответствующее сообщение обнародовала пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, Омелян в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении портовых сборов на 20 %.

“В то же время, один из этих сборов – административный – является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр. К тому же, Министерство финансов Украины выступало против уменьшения всех портовых сборов, среди прочего подчеркивая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет. Об этом Минфин неоднократно информировал министра инфраструктуры”, – говорится в сообщении.

Следствие утверждает, что из-за действий Омеляна госбюджет недополучил 30,5 млн грн. Расследование велось с 11 ноября 2019 года.

Действия бывшего министра квалифицированы по ч.2 ст.211 Уголовного кодекса Украины (“Издание должностным лицом нормативно-правового акта, что уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах”).

В НАБУ уточнили, что 14 августа для Омеляна открыли материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Стоит отметить, что это уже второе расследование НАБУ против Омеляна. Ранее в суд был направлен обвинительный акт по делу “о незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации”.

Сам экс-министр уже отреагировал на сообщение НАБУ.

“Имею честь из всех правительств быть единственным министром, уже два дела которого будут рассматриваться в Высшем антикоррупционном суде. Горд за Украину, оказывается коррупцию у нас все же преодолели всюду, кроме одного человека! После грандиозного дела о “неслыханном” обогащении, которое сейчас свелось к пшику в виде “а чей автомобиль?”, переходим к следующему: снижение на 20 % портовых тарифов и сборов, для того чтобы украинские порты были конкурентными с теми же российскими – все-таки циничное преступление. Особую пикантность придает тот факт, что, как оказалось, судебная практика по применению ч.2 ст. 211 вообще отсутствует. То есть, это первый раз, когда должностное лицо будут судить по ней”, – отметил Омелян на своей странице в Facebook.

Он добавил, что на этот раз будет отстаивать в суде “не только себя лично, но и право украинского бизнеса на нормальные условия работы на украинском рынке и на развитие государства”.