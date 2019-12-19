Замглавы МВД Антон Геращенко объяснил несостыковки в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета тем, что в романах писательницы Агаты Кристи “и не такое бывает”.

Об этом шла речь в его интервью изданию “Факты”.

Так Геращенко сообщил, что следствие не знает мотива и не знает заказчиков убийства Шеремета, а также не владеет информацией, которая могла бы подтвердить, что подозреваемые намеревались убить журналиста.

“Еще раз повторю, что мы не знаем их мотивов, не знаем, кто является заказчиком, или же они решили все сделать сами. Хотим в этом разобраться. … Скажу прямо: у нас нет заявлений подозреваемых, записанных на мобильный телефон или на видеокамеру, или их постов в Facebook о том, что они собирались убивать Шеремета”, — сказал он.

Также он уточнил, что самым веским доказательством против фигурантов дела об убийстве Шеремета стали результаты исследования походки, которую проводил британский эксперт Айвон Бирч на основе видеозаписей с места преступления.

На вопрос журналистки о том, в самом ли деле походка может являться главным аргументом в таких вопросах, Геращенко заявил, что она “является своеобразным аналогом отпечатков пальцев” и ее “невозможно подделать”.

В ответ на замечание о том, что предоставленные правоохранителями факты не складываются в логичную картину, замминистра порекомендовал почитать романы писательницы Агаты Кристи.

“Почитайте романы Агаты Кристи, там и не такое бывает”, — заявил он.

Напомним, накануне сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.

В ночь на 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог военного и музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster). Его подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Сам Антоненко подчеркнул в суде, что признает вину только из-за давления или пыток.