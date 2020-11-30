Об этом сообщает агентство Reuters.
В заявлении регулятора говорится, что в рекламе нескольких моделей iPhone была отмечена их водостойкость. При этом Apple не объяснила пользователям, что смартфоны являются водостойкими только при определенных обстоятельствах.
Отмечается, что компания Apple отказала клиентам в гарантии в случае повреждения iPhone водой или другими жидкостями.
Apple отказалась комментировать этот инцидент.
- Apple перенесет часть производства iPad и MacBook из Китая во Вьетнам из-за продолжающейся торговой войны между США и Китаем. По запросу Apple Inc, Foxconn, крупный подрядчик компании, который производит многие iPhone компании в Чжэнчжоу переедет, по всей видимости, в первой половине 2021 года.