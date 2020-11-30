В понедельник, 30 ноября, Антимонопольный орган Италии заявил, что оштрафовал Apple на 10 млн евро (2 млн долларов) за "агрессивную и обманчивую" коммерческую практику касательно iPhone.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В заявлении регулятора говорится, что в рекламе нескольких моделей iPhone была отмечена их водостойкость. При этом Apple не объяснила пользователям, что смартфоны являются водостойкими только при определенных обстоятельствах.

Отмечается, что компания Apple отказала клиентам в гарантии в случае повреждения iPhone водой или другими жидкостями.

Apple отказалась комментировать этот инцидент.