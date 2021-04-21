Шостий апеляційний адміністративний суд Києва скасував рішення Окружного адмінсуду, згідно з яким ексчиновник часів біглого президента Віктора Януковича Андрій Портнов виграв суд проти Міністерства освіти і науки України щодо перегляду історії Майдану в підручниках за 5-11 класи.

Про це повідомила пресслужба суду.

“Постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 14 квітня 2021 року скасовано рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 21 січня 2021 року, яким Міністерство освіти і науки України було зобов’язано, зокрема, забезпечити перегляд підручників для 5 та 11 класів з Історії України для закладів загальної середньої освіти, що вийшли друком у 2018 та 2019 роках”, – йдеться в повідомленні.

Народний депутат України від “Європейської Солідарності” Володимир В’ятрович уточнив, що головний підсумок рішення: підстав для перегляду підручників нема.

“Рішення окружного адмінсуду Києва скасоване. У більшості вимог Портнову відмовлено”, – зазначив він.

При цьому, єдина вимога, яку задовольнив апеляційний суд, – Міністерство освіти й науки має розглянути звернення Портнова відповідно до закону і надати відповідь.

В’ятрович також додав, що рішення апеляційного адмінсуду є остаточним.

Суть позову Портнова

25 березня 2020 року Портнов звернувся до МОН з вимогою вивчити викладене в восьми підручниках: у семи — з історії України для 11-х класів різних авторів, випущених у 2019 році, і ще в одному підручнику історії для 5-го класу, 2018 року випуску. У відомстві ексчиновнику відмовили і він вирішив судитися.

У позові Портнов зазначив, що “ознайомившись із змістом підручників з навчальної дисципліни “Історія України“, які рекомендовані Міністерством освіти і науки України і за якими відбувається навчання в освітніх закладах, ним було виявлено, що виклад нової історії з 2013 року (Розділ Революція Гідності) містить ознаки спотворення інформації та подій, що мали місце у період 2013-2014 років, маніпулювання фактами та оцінками подій цього періоду. Інформація щодо подій 2013-2014 років подана однобічно, з вигадуванням даних і фактів, повідомленням завідомо неправдивих відомостей про події і явища того часу, а також замовчуванням важливих обставин, які мали місце“.

Як приклад інформації, яка нібито не відповідає дійсності, позивач навів підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти / B.C. Власов, C.B. Кульчицький. – Київ: Літера ЛТД, 2019. – 288 с., на сторінці 244 якого наведені наступні дані “… 22 січня 2014 р., у День соборності України, снайпери “Беркута“ застрелили на вулиці Грушевського п`ятьох активістів Євромайдану“.