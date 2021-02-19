Американская компания Apple работает над разработкой съемной батареи, которая будет крепиться к задней панели iPhone. С помощью этой батареи пользователь сможет заряжать смартфон через беспроводную сеть.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что специалисты компании занимаются разработкой этой батареи уже больше года. Запуск массового производства состоится в ближайшее время.

Очевидно, съемную батарею смогут использовать только владельцы iPhone 12, поскольку аккумулятор поддерживает магнитную систему MagSafe, которой оснащены новейшие смартфоны Apple.

Батарея будет крепиться к задней части смартфона и будет иметь белый резиновый корпус. По данным источников, новый аккумулятор будет обеспечивать только дополнительное время работы гаджета, но его нельзя считать полноценным защитным чехлом.

Разработчики почти год работали над усовершенствованием аксессуара, ведь сталкивалась с проблемами программного обеспечения. Отмечается, что ПО регулярно сигнализировало о перегреве аккумулятора. Источники сообщают, что из-за этой проблемы Apple может вообще отказаться от выпуска.