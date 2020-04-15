Компания Apple опубликовала интерактивную карту с данными, как снизился уровень активности пользователей за время карантина.

Об этом сообщается на официальном сайте компании.

#Буквы сравнили данные по странам, которые сегодня переживают самые сильные вспышки эпидемии. К слову, данные по городам в Украине отсутствуют, но представлены данные по всей стране.

Так, с начала карантина во всей Украине снизилось количество прогулок на 49% и передвижение на автомобиле – на 35%.

Наибольшее снижение активности людей отмечается в Италии: в Риме уровень пеших прогулок снизился на 90%, в Милане – на 85%.

Рим:

Милан:

Далее следует Германия: в Берлине и Мюнхене мобильность людей снизилась более, чем на 50%.

Берлин:

Мюнхен:

Кроме того, в Лондоне передвижение на автомобиле уменьшилось на 73%, а пешие прогулки на 77%.

Манчестер: передвижение на автомобиле уменьшилось на 55% и пешие прогулки на 71%.

Нью Йорк: передвижение на автомобиле уменьшилось на 64%, пешие прогулки на 81%.

Лос Анджелес: передвижение на автомобиле уменьшилось на 55%, пешие прогулки на 56%.

В Apple отмечают, что не связывают данные геолокации с персональным идентификатором устройства и гарантируют конфиденциальность пользователей.

Отметим, Apple представила инструмент для отслеживания статистических данных, который может помочь в борьбе с пандемией COVID‑19. Статистические данные о количестве передвижений пешком, поездок на личных автомобилях и общественном транспорте могут использоваться для принятия необходимых мер для защиты наиболее уязвимых групп населения.