В ноябре 2019 года нижняя палата российского парламента приняла закон, требующий установки утвержденных правительством приложений на электронных устройствах, продаваемых в стране. Введение правил ранее откладывалось, но теперь Apple готовится соблюдать закон до его вступления в силу в апреле.

Об этом пишет AppleInsider.

В ноябре 2019 года нижняя палата российского парламента приняла закон, требующий установки утвержденных правительством приложений на электронных устройствах, продаваемых в стране. Введение правил ранее откладывалось, но теперь Apple готовится соблюдать закон до его вступления в силу в апреле.

“Высокопоставленный источник” в Министерстве цифровой индустрии сообщил, что с Apple достигнута договоренность о включении приложений. Региональный офис Apple подтвердил согласие с отчетом.

С 1 апреля устройства Apple при активации в России будут предлагать своим владельцам установить приложения, утвержденные правительством РФ. Пользователю будет показано диалоговое окно, в котором по умолчанию будут выбраны все приложения из списка Роскомнадзора. При желании галочки напротив тех или иных сервисов можно будет убрать.

Apple добавила, что все приложения будут проверены на соответствие стандартам конфиденциальности, безопасности и контента Apple.

Сообщается, что министерство все еще обсуждает с Apple, какие приложения необходимо включить в список, который, вероятно, со временем будет развиваться.

“Если на рынке появятся альтернативные предложения, которые интересны пользователям и быстро набирают популярность, они будут включены в этот список и также будут предложены для предварительной установки”, – сказал источник.

Этот список приложений будет включать в себя специально разработанные в России версии популярных товаров в App Store: браузеры, антивирус, карты, инструменты обмена сообщениями, приложение государственных служб.

Приложения, ранее одобренные правительством для включения в список, включают элементы от Яндекс, Mail.ru Group, Касперского, Ростелекома и Первого канала.

Этот шаг является продолжением политики Apple по соблюдению местных законов, где это необходимо, в том числе некоторых, которые могут рассматриваться как потенциальная угроза конфиденциальности или безопасности. Это включает в себя хранение компанией Apple данных о гражданах на локальных серверах в России в соответствии с законом 2014 года.