В понедельник, 22 июня, компания Apple представила на конференции для разработчиков WWDC 2020 обновленную операционную систему iOS 14.

Об этом сообщает издание The Verge.

Сегодня Apple впервые предоставила официальную информацию о последней версии своего программного обеспечения для iPhone. iOS 14 выйдет осенью 2020, но предварительная версия для разработчиков будет доступна членам Apple Developer Program начиная с сегодняшнего дня. В июле появится бета-версия для пользователей смартфонов Apple (iPhone 6S и новее).

Как обновления получила iOS 14?

Виджеты. В iOS 14 можно будет добавлять виджеты на главный экран рядом с иконками приложений. Для их добавления необходимо будет воспользоваться “Галереей виджетов”.

Библиотека приложений. В новой операционной системе появилась “Библиотека приложений”, которая автоматически организует приложения в группы и списки. Благодаря этому пользователи смогут скрывать приложения со своего главного экрана.

Журналисты отмечают, что “Библиотека приложения” в iOS 14 выглядит очень похоже на панель приложений Android, но с некоторыми дополнительными умными функциями группировки.

Новый дизайн Siri и FaceTime. Голосовой помощник Siri получил новый дизайн. Теперь при активации голосового помощника не захватывается весь экран, появляется только небольшое наложение в нижней части. Аналогичным образом выглядят звонки в FaceTime.

Также у Siri появились новые функции — помощник может отправлять аудиосообщения.

Приложение “Сообщения” получило новые функции. В iOS 14 пользователи смогут закреплять важные контакты в верхней части экрана.

Приложение Apple Maps сможет лучше строить маршруты для велосипедистов, давая указания о высоте подъема улицы, наличии велосипедных дорожек и лестниц и др.

Новое приложение Translate. В iOS 14 появится приложение-аналог Google Translate, с помощью которого пользователи смогут вводить текст или диктовать сообщения и переводить их на 11 языков. При запуске будут поддерживаться английский, китайский, французский, немецкий, испанский, итальянский, японский, корейский, арабский, португальский и русский языки.